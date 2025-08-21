El pabellón Siglo XXI de Zaragoza cambia de luces tras 20 años en uso y una inversión de 225.000 euros

El Centro Deportivo Municipal (CDM) Siglo XXI contará con mejor iluminación a partir de este jueves, permitiendo a su vez, aumentar el ahorro energético gracias a las instalaciones de nuevas luminarias. Con una inversión de 225.000 euros, se han instalado en los pabellones A y B y en la entrada y permitirán cumplir con los requisitos lumínicos planteados por la normativa FIBA 2024.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha estado presente en su estreno, ya que supone una mejora sustancial de este equipamiento. El importe del proyecto asciende a 225.358,85 euros (IVA incluido) y ha permitido sustituir las 72 luminarias existentes de halogenuros por 80 de tecnología LED, que cuentan con una vida útil de 100.000 horas. Además, se ha instalado un sistema de regulación y control automático desde varias consolas de la instalación y la programación de un show lumínico.

La inversión en el CDM Siglo XXI lo sitúa dentro de los edificios municipales que están logrando modernizar su iluminación y ahorrar gasto energético. Solo en el ámbito deportivo, desde 2019 ha llevado a cabo una inversión de 15,8 millones de euros.

Los cambios también han llegado a las gradas del Pabellón A, donde se han sustituido los 44 proyectores y 36 apliques de pared por otros de tecnología LED. En la zona de taquillas del exterior del centro se encuentran otros 14 nuevos proyectores, mientras que en el Pabellón B se han cambiado las 40 luminarias de halogenuros por otras 36 de tecnología LED, que también cuentan con sistemas de regulación y control.

Las luminarias sustituidas tenían una antigüedad de 20 años y han ido perdiendo su intensidad con el paso del tiempo, además de generar un alto consumo de energía. Con esta sustitución, se conseguirá un importante avance en términos de eficiencia energética, con un ahorro anual del 35%. En concreto, este ahorro anual se cuantifica en 64.885 kWh y supondrá, además, una disminución de las emisiones de CO2 de 24.477 kg. La amortización de la inversión está prevista en menos de diez años.

Estas modificaciones, además, van a suponer una mejora en las condiciones de la práctica deportiva. Con ellas podrá adecuarse la iluminación del recinto a la actividad que se practique, sin generar más carga lumínica que la necesaria. De esta manera, habrá un ahorro complementario, ya que no se gastará energía de manera inadecuada.

Con su plan de energía, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene el objetivo de ahorrar 30 millones de euros al año.