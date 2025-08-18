Un vecino de Zaragoza habla claro ante las plagas: "En la plaza San Francisco también hay ratas y cucarachas"

Hace apenas dos semanas, la plaza de Los Sitios se convirtió en el epicentro de la preocupación vecinal en Zaragoza al detectarse una plaga de ratas bajo las tarimas de las terrazas. Un problema al que el Ayuntamiento no tardó en ponerle solución: se levantaron las estructuras, se hizo una limpieza exhaustiva y se colocaron raticidas.

Pero parece que la plaza de Los Sitios no es la única zona de la ciudad que sufre por la presencia de estos pequeños roedores. O, al menos, así lo aseguran los vecinos de la plaza San Francisco y de sus calles aledañas, quienes señalan a este diario que llevan conviviendo con "ratas y cucarachas" desde, por lo menos, "cinco años".

Para comprender la polémica hay que remontarse al 2020, cuando estalló la pandemia y los veladores con plataforma empezaron a proliferar por toda la ciudad. "Empezaron a poner estas terrazas a lo loco y, en estos cinco años, no se han levantado. No se ha hecho un análisis epidemiológico, ni tampoco se limpian", denuncian.

Debajo "no se sabe qué habrá", aunque los ciudadanos sospechan que puede haber desde "mosquitos, mosca negra, cucarachas y ratas". Unas conjeturas que basan en la aparición de estos insectos y animalillos en las entradas y alrededores de sus casas.

Plagas en portales

"En mi portal ha habido plaga de cucarachas, tuvimos que llamar a desinsectar", denuncia un vecino que prefiere no dar su nombre. El problema, según explica, es que la suciedad queda atrapada bajo las estructuras de madera y metal, convirtiéndose en un hábitat perfecto para insectos y roedores.

A esto se suma la acumulación de restos de comida y colillas "arrojadas por los clientes", ante lo que considera que es "necesario hacer un baldeo, por salubridad". Algo que "no se hace bien desde que se instalaron las terrazas en la calzada", señala, y añade que "las pocas veces que algún local ha levantado la terraza ha aparecido de todo".

Restos de basura en el interior de las plataformas de los veladores, en Zaragoza. E.E Zaragoza

Este problema no solo lo viven en el entorno universitario. También en la calle Mayor y en los alrededores de la plaza San Pedro Nolasco han detectado el mismo contratiempo: "Aquí también hay ratas, sobre todo a primeras horas de la mañana", reclama Luis, residente de la zona.

Señala además que, en este barrio, los roedores aparecen "desde hace años". Lo asegura a través de un escrito que otro vecino de la zona (que ha preferido no dar su nombre) le hizo llegar al Ayuntamiento en 2023. En él exponía el problema con el que conviven "día a día". "Nadie ha movido un dedo desde entonces", denuncian.

"Retirada cuanto antes"

En el documento, al que ha tenido acceso este diario, el residente señalaba que "las terrazas en las calzadas de Zaragoza llevan más de dos años pegadas con rasteles en el suelo acumulando suciedad de todo tipo". Asimismo, añadía que todo ello provoca "la contaminación de los portales, los escaparates de los comercios y las calles", por lo que solicitaba "la retirada cuanto antes de estas plataformas".

Y, no ha sido la única queja trasladada a las instituciones durante estos años. El pasado 11 de enero, desde la asociación de Vecinos de la Almozara denunciaron también el avistamiento de ratas en el barrio. En un comunicado, junto con el Consejo de Salud de Casco Histórico y Stop Ruidos Zaragoza, exponían los problemas de salubridad detectados a raíz de este tipo de terrazas en la ciudad.

Ante el aumento de plagas, denunciaron que los recursos destinados al control de plagas son "insuficientes". "Los efectivos municipales son solo cinco operarios y el presupuesto anual no alcanza los 400.000 euros para una ciudad de 700.000 habitantes", exponían en el escrito.

Intervenciones y tratamientos

No obstante, este presupuesto ya había sido incrementado por el Ayuntamiento de Zaragoza, como refuerzo a su estrategia contra las plagas y evitar otros posibles brotes. A principios de 2025 ya se realizaron más de 7.500 intervenciones de desratización en el alcantarillado y 352 tratamientos de desinsectación en distintos puntos de la ciudad.

En el caso de las sanciones, la Ordenanza Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Zaragoza, en el artículo 15 de la ordenanza municipal sobre veladores, se establece que estos están obligados a mantener tanto la parte visible e inferior en perfecto estado de limpieza. Además, el incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones.