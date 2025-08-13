Avanza y los conductores del bus, sin acuerdo de convenio a tres semanas de acabar el plazo para lanzar los pliegos

Uno de los buses de Zaragoza, en el paseo de la Independencia E. E.

Las negociaciones de un nuevo convenio entre los representantes del comité de empresa del autobús urbano de Zaragoza y la compañía Avanza, concesionaria del transporte urbano en la capital, continúan sin llegar a un acuerdo. Este miércoles ha tenido lugar la primera reunión del mes de agosto entre ambas partes y la situación, según ha informado a este diario el presidente del comité, Raúl Cabeza, y, está llegando "al límite".

Sobre todo porque tanto los trabajadores como la empresa tienen de plazo hasta el 5 de septiembre para llegar a un acuerdo de convenio que quede recogido en los pliegos del autobús, que el Ayuntamiento tiene guardados y listos una vez haya entendimiento entre ambas partes. Así se acordó el mes pasado en una reunión entre la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, junto con el presidente del comité, Raúl Cabeza, y la empresa Avanza.

El Consistorio aseguró que esperaría a que hubiera acuerdo, pero bajo el compromiso de que se trate de una negociación "ágil" por parte de ambos implicados. Aunque, por el momento, la situación sigue siendo "de bloqueo".

Según Cabeza, este miércoles había muchos temas sobre la mesa y en todos asegura que han recibido la misma respuesta: "Negativa". Y, los trabajadores, lo tienen claro: "Los pliegos no pueden ser una amenaza para cerrar el convenio colectivo de 2024 a 2027, ambos incluidos. Eso es lo importante para nosotros, el resto es secundario o nos pueden condicionar con los pliegos del autobús", ha declarado.

Sin cambios

Este miércoles, no ha habido cambios. "La empresa ha rechazado todas nuestras propuestas y hemos planteado muchas cuestiones, tanto organizativas como económicas", asegura Cabeza.

En lo económico, señala que la empresa "no ha movido apenas una coma respecto a su oferta inicial". Es decir, plantean incluir el IPC para 2024, 2025, 2026 y 2027, pagando el del 2024 en tres años. Y ello, para los trabajadores, "supone una pérdida de poder adquisitivo".

En la parte organizativa, los trabajadores reclaman "cuestiones que marca la ley" como el registro digital de jornada o la correcta concesión de permisos retribuidos según la jurisprudencia. No obstante, "ninguna de las propuestas ha sido aceptada".

Tal y como lo aseguran desde CUT, la reunión de este miércoles ha sido como encontrarse "con una pared". "La empresa tiene una oferta planteada, tanto en la parte económica como en la organizativa y en las condiciones laborales, y no plantea más movimientos de la misma, presionando con la publicación inminente de los pliegos", exponen.

Asimismo, señalan que por parte del comité siguen buscando la negociación y aseguran que "no están cerrados a llegar a acuerdos con Avanza". No obstante, son conocedores que la situación "es límite por las fechas" y añaden que "quedan pocos recursos de negociación ante las negativas reiteradas de la empresa a seguir negociando".

Todavía quedan dos reuniones más este mes, el próximo 15 y 26 de agosto, pero desde Sattra aseguran que todavía están "en la casilla de salida". "Las reuniones son una réplica de la anterior, es todo 'No'", exponen desde el sindicato.