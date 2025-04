Suma y sigue: desmontan el parque infantil de la Expo tras años cerrado por deterioro y problemas técnicos

El parque infantil de la zona Expo de Zaragoza, que llevaba años cerrado al público, ha sido finalmente desmontado por el Ayuntamiento. La decisión responde tanto al mal estado de las instalaciones, denunciado reiteradamente por la asociación Legado Expo Zaragoza, como a problemas estructurales en el terreno, que alberga infraestructuras subterráneas que han requerido obras de reparación.

La asociación Legado Expo Zaragoza ha manifestado su descontento ante esta retirada, recordando que llevaban más de dos años alertando sobre el deterioro del parque. "Lo habíamos denunciado infinidad de veces", reiteran.

Por su parte, desde el Ayuntamiento explican que la retirada del parque responde a dos factores principales. En primer lugar, la zona donde estaba ubicado se encuentra sobre arquetas subterráneas, "donde se detectó una avería que requirió levantar el suelo y realizar reparaciones". En segundo lugar, los juegos infantiles estaban "obsoletos y no cumplían con la normativa actual".

El parque infantil, antes de su desmonte. Legado Expo Zaragoza

Desde el Consistorio han indicado que esta ubicación no es adecuada para un parque infantil, ya que la presencia de infraestructuras bajo el suelo podría requerir futuras intervenciones que obligarían nuevamente a levantarlo.

¿Habrá un nuevo parque en la zona?

El Ayuntamiento ha confirmado que de cara al futuro se pretende instalar "una nueva área de juegos en una ubicación cercana, dentro del plan de renovación de parques infantiles de la ciudad". No obstante, han matizado que no será inmediato y que no ocurrirá este año. "Será un parque nuevo, diferente y con más color", han asegurado.

Mientras tanto, desde la plaza del Pilar recuerdan que en la zona existen otros parques infantiles que pueden ser utilizados por las familias. Aunque reconocen que la ubicación del parque retirado era popular por su proximidad a establecimientos hosteleros, insisten en que la decisión responde a razones técnicas y de seguridad.

Con esta retirada, la ciudad sigue enfrentando el reto de mantener en buen estado los espacios públicos heredados de la Expo 2008, algunos de los cuales han sufrido un notable deterioro con el paso de los años.

Los toldos

Por otro lado, la misma asociación ha valorado positivamente la reciente instalación de lonas en la zona Expo, aunque considera "insuficientes" las 33 estructuras colocadas. Según Legado Expo, estas cubiertas solo abarcan una pequeña parte del frente fluvial, dejando muchas zonas aún desprotegidas.

Zonas donde desde la asociación Legado Expo Zaragoza echan en falta más toldos. Legado Expo Zaragoza

"Aplaudimos la iniciativa, pero esperamos que sea solo el comienzo de un plan más amplio", han señalado. Además, han expresado su sorpresa por la coincidencia entre la instalación de las lonas "y el montaje de un evento gastronómico de hamburguesas en la zona (The Champions Burguer se ubicará ahí este mes)".