Raúl Cabeza (CCOO) se perfila como nuevo presidente del comité del bus de Zaragoza: "La plantilla estaba harta"

Raúl Cabeza, de Comisiones Obreras (CCOO), se perfila como nuevo presidente del comité del bus urbano de Zaragoza tras las elecciones de este jueves. El sindicato empató en vocales con Sattra, formación que hasta ahora ostentaba la presidencia, pero ganó en número de votos, con 254 frente a los 229 de la candidatura de Eva Aguilar.

Los resultados se registrarán oficialmente este próximo lunes, 31 de marzo, de modo que el nuevo comité podría conformarse el lunes 7 de abril en la primera reunión ordinaria.

Desde Comisiones confirman que presentarán candidatura para liderarlo. Salvo giro de guion, Cabeza será el encargado de ponerse al frente de esta nueva etapa en sustitución de José Manuel Montañés, ya que, históricamente, en caso de empate siempre ha prevalecido la fuerza que ha registrado mayores apoyos, una máxima que se aplica en este órgano a todos los niveles.

Trabajador de Avanza desde hace prácticamente 24 años y afiliado a Comisiones Obreras desde hace 22, Cabeza tiene un perfil más moderado y alejado de las estridencias que pudieron verse en la negociación del anterior convenio -objeto de la huelga más larga en la historia del servicio en la ciudad- y del actual, paralizada tras la dimisión en bloque de los representantes sindicales.

En caso de que se presenten más candidaturas, la más votada será la que salga elegida. No obstante, a estas alturas no parece que vaya a haber sorpresas. La mala relación entre Sattra y CUT descarta un apoyo mutuo, y teniendo en cuenta que los primeros son una escisión de UGT, parece poco probable que estos últimos vayan a apoyarles.

Esto hace que sindicatos minoritarios como CSIF adquieran una mayor relevancia. Su máximo representante, Juan Carlos Putze, ve prácticamente imposible que, con estos resultados, pueda haber alternativas a una presidencia de Comisiones. “No habría tenido sentido meter a la plantilla en semejante berenjenal para que todo siguiera igual. Este reparto abre posibilidades distintas”, razona.

En estas elecciones solo se ha ‘movido’ un vocal, pero ha sido suficiente para alterar por completo el equilibrio de fuerzas dentro del comité. Desde Sattra lanzaron este viernes un comunicado a través de sus redes sociales en el que, directamente, hablaban de una “nueva etapa”.

En él cargaban tanto contra Comisiones como contra UGT, sindicatos que “no son responsables de las condiciones de trabajo actuales”. “Más bien hubo que arrastrarlos hasta que se tiraron del barco en el anterior convenio. No se dejaron la piel para conseguirlas. Nunca no hacer nada dio tanto resultado”, agregaban.

El Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), por su parte, agradeció a todos sus afiliados su “digno apoyo lleno de coherencia y saber hacer en un ambiente tan tóxico y hostil”.

El vuelco, explicado

El propio Raúl Cabeza asegura tener claro por qué se ha producido el vuelco. “La gente estaba harta de este sindicato [Sattra]. Lanzaron una propuesta de huelga votada por ellos mismos y sin el consenso del comité. Ha sido un esperpento”, decía este viernes.

A su juicio, la plantilla ha sido llevada a “huelgas infinitas” con un comité que “no estaba unido”. “No han sido respetuosos. Lo que hemos vivido con esta gente no lo habíamos vivido antes. No ha habido un liderazgo serio. Nosotros queremos cambiar la forma de trabajar, que no sea todo huelga, huelga y huelga”, exponía.

Sattra también ha usado sus redes sociales para reflexionar acerca del resultado. El sindicato cree que no ha sabido enseñar su trabajo a todos los empleados que se han ido incorporando a la compañía en los últimos años. “Tendremos que mejorar mucho en la comunicación con la plantilla para que seamos mejor valorados”, reconocían.