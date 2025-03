La guerra contra la quema de contenedores en Zaragoza continúa: más de 50 han ardido en solo tres meses

Los contenedores de residuos se han convertido en la fijación de actos vandálicos en Zaragoza. Esta pasada madrugada hasta cuatro de ellos fueron víctimas de un joven de 28 años y unas cerillas en el barrio de San José de Zaragoza. Sin embargo, en muchas ocasiones no solo se ven afectados los propios contenedores ya que vehículos o inmuebles de ámbito privado terminan siendo daños colaterales de estos actos. En lo que va de los tres meses del año, se han contabilizado alrededor de 50 contenedores dañados por estos motivos.

Según datos del Ayuntamiento de Zaragoza, la sustitución de estos suele tener un coste que ronda los 800 euros, los cuales se hace cargo el Consistorio. Esto supondría un gasto para las arcas municipales de hasta 40.000 euros en lo que va de año, solo destinado a suplir los contenedores destrozados por el fuego. Luego habría que añadir el coste de la retirada de los mismos y los daños ocasionados adicionales.

Desde el Consistorio, reiteran su condena ante estos actos incívicos y recuerdan que se trata de un delito penal "que no puede salir impune". Asimismo, recalcan que el daño no solo afecta a las arcas del Ayuntamiento si no que va más allá ya que puede ocasionar daños personales tanto a los bomberos y agentes de policía que acuden al aviso, como a los vecinos de los inmuebles cercanos a la zona afectada. Tan solo en la madrugada de este martes, se han visto afectados tres vehículos, dos coches y una furgoneta, como la plataforma y muebles de la terraza de un bar situado en la avenida Cesáreo Alierta.

La peligrosidad de cometer estos actos va más allá, ya que se desconoce el interior de los mismos contenedores pudiendo haber productos inflamables, introducidos por error, como 'sprays', incrementando la fuerza del fuego. A su vez, el riesgo y las consecuencias se pueden ver agrabadas con la presencia de vehículos a su alrededor al poder ocasionar una convulsión.

Las competencias de la investigación de estos hechos recae en el Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, la colaboración entre ambos cuerpos -Nacional y Local- toma relevancia ya que las patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Local incrementan la posibilidad de captura del presunto autor. Según informan fuentes de la Policía Nacional, la comisión de estos actos vandálicos se considera un delito de daños. La pena por ello puede oscilar de hasta los 3.000 euros a la entrada en prisión.

El presunto autor de los últimos incendios en la pasada madrugada del martes fue detenido pocas horas después de que cometiera los hechos por la Policía Local de Zaragoza. El joven de 28 años debido a problemas psiquiátricos quedó ingresado en el área de psiquiatría de un centro hospitalario de Zaragoza. Tras la lectura de los hechos, ha sido puesto en libertad y se encuentra a la espera de juicio.