"Mis hijos me piden que me vaya de aquí": hablan los vecinos de uno de los barrios más peligrosos de Zaragoza

A las puertas de la calle que vertebra el barrio de Las Delicias, vecinos "de toda la vida" comparten vivencias. Ante el incremento de la delincuencia que se está dando en el barrio en los últimos años todos concuerdan en que "ya no es seguro vivir" en la zona y que ha perdido la vida que antes tenía.

"Mis hijos no paran de decirme que me vaya de aquí", comenta Francisco Javier Martín, quien lleva viviendo en el barrio 50 años. Este hombre señala que han dejado de sentirse seguros: "Me han robado el teléfono dos veces de un tirón en la mano. La última logré recuperarlo a las semanas al denunciarlo en la Policía", detalla. Entre comentarios compartidos, Consuelo García también menciona que a su marido le robaron la cartera "no hace mucho" y no consiguió recuperarla.

Casos como estos explican que el Ayuntamiento de Zaragoza haya pedido una mayor presencia policial en las calles de la capital, asunto que se trató este lunes en una junta de seguridad extraordinaria junto a la Delegación del Gobierno.

"Nosotras ya no somos capaces de salir de noche porque tenemos miedo", recalca apenada Carmen Pellicer. Todos ellos concuerdan que, pese a los esfuerzos que se han hecho desde el Consistorio por dar una segunda vida a calles como la de Delicias, el barrio ya no es un lugar donde echar raíces y que todos sus hijos se han ido de allí. "Se ve policía día si y día también, no sé si servirá de algo pero casi todos los días pasan furgones", recalca Francisco Javier.

Silvia Bartolomé se ha criado y trabaja en plena calle de las Delicias. Aquí cuenta que tiene a toda su familia y donde antes ella jugaba en libertad ahora relata que ya no se siente segura. "Tengo amigas que no dejan que sus hijos vayan solos", cuenta. Así, añade que ella misma, cuando sale de trabajar a última hora de la tarde, vive una odisea: "Antes iba por los pasadizos que conectan las calles, pero ahora ya no puedo ir porque la última vez pasé miedo porque la gente te increpa. Ahora rodeo el barrio. Será más largo pero también más seguro”, recalca.

Además, ya no solo es el tema de la seguridad, sino que esta vecina también incide en otros problemas como la suciedad: "Nos sentimos abandonados". De esta forma explica que la limpieza se reduce a un barrido de agua por la mañana y a veces a primera hora de la tarde pasa el servicio municipal: "Inundan todo de agua y la gente mayor se cae", se queja.

Ir y venir de gente en la calle Delicias de Zaragoza E. E.

El apoyo vecinal para sentirse más seguros entre los negocios se ha instaurado en el barrio ante los robos que se acomenten. Así, Carla, dependienta de una tienda de la vía, cuenta que tienen un grupo de WhatsApp para compartir lo que ocurre en el barrio: "Estamos constantemente hablando entre nosotros para protegernos de lo que pueda pasar", indica. Aunque señala que hay videovigilancia, desconoce si esta es efectiva.

En estos momentos, las dos cámaras de videovigilancia instaladas en la calle Delicias se encuentran inactivas. Según informan fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, el retraso se debe a la necesidad de un informe técnico requisito de Delegación del Gobierno. Así, señalan que se encuentran realizando un informe de actualización de los servicios de las 28 en funcionamiento donde también pedirán la activación de las colocadas del barrio de Delicias.

Ante el incremento de un 6,9% de la criminalidad registrada en 2024 en Zaragoza, la alcaldesa, Natalia Chueca, trasladó la preocupación de los vecinos de la capital, en especial, del barrio de las Delicias ante estos hechos este lunes en la Junta Extraordinaria de Seguridad junto al Delegado del Gobierno y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante esto, ambas instituciones han llegado a un acuerdo de crear una comisión técnica para mantener conversaciones "continuas" entre los agentes implicados de Policía Nacional, Local y Guardia Civil.

Para mejorar la seguridad de la ciudad, la regidora ha reiterado la necesidad de un incremento de agentes de la Policía Nacional y equipararse a Sevilla. Entre ambas ciudades hay una brecha de más de 500 agentes, ya que se estima que en Zaragoza hay alrededor de 1.300, mientras que en la capital hispalense rozan los 2.100, según datos del Consistorio zaragozano. Por parte de la Policía Local, en la actualidad se encuentran en plantilla 1.100 agentes y en mayo se incrementarán en 39 y posteriormente en 100 más.