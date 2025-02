Zaragoza celebrará la Cincomarzada sin cabezudos: "Hay otras formas mejores de reivindicar"

El Ayuntamiento de Zaragoza, junto con la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), ya tienen lista toda la programación para la Cincomarzada, que se celebrará la semana que viene en el parque Tío Jorge. Un año más, el ambiente festivo de esta fiesta popular llenará este emblemático espacio verde con música, conciertos, actividades para todos los vecinos y vecinas.

Eso sí, pese a que desde el Consistorio dicen que esta 47 edición será la "más participativa", no contará con la comparsa de Cabezudos. ¿El motivo? Desde la agrupación quieren reivindicar así el "error administrativo" con el que el Ayuntamiento les imponía una tasa de 500 euros por cada jornada que salieran a la calle.

"Nada impide su participación"

Ante esta decisión de la comparsa, el consejero de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha asegurado que "objetivamente no hay ningún elemento que impida su participación. Aunque, desde el Ayuntamiento, animan a los cabezudos a "reconsiderar" su decisión a lo largo de esta semana.

Desde la FABZ, el secretario de comunicación, Raúl Gascón, ha señalado que "les han intentado hacer ver que no tienen que ir contra la federación y que hay otras formas mejores de reivindicar lo que ellos consideren justo para sus organizaciones". Ha añadido que, desde la comparsa les han transmitido que "quieren que la ciudadanía vea que no están", no obstante aseguran que "no hay una oportunidad mejor para mostrar su postura que la Cincomarzada".

No obstante, desde la comparsa se mantienen firmes y "a fecha de hoy han vuelto a decir que no". Por ese motivo, desde la federación ya han retirado a los cabezudos de la programación "para no engañar a la gente".