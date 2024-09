La ministra de Igualdad urge poner en marcha el sistema viogén en Zaragoza antes de fin de año

"No podemos tolerar que haya mujeres que tengan esos recursos y otras no", ha señalado este lunes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, antes del encuentro las unidades de violencia de género en Aragón. Hacía referencia así al retraso de la puesta en marcha del sistema viogén en Zaragoza, frente a otras comunidades autónomas.

La capital de Aragón es una de las pocas provincias españolas que todavía no se adherido al convenio viogén. "En otras zonas ya están abiertos, como por ejemplo en Pamplona", ha incidido la responsable de la cartera de Igualdad.

En concreto, para Aragón, los centros de crisis están financiados con 4.600.000 para su apertura antes del 31 de diciembre. Una 'deadline' que no debe traspasarse para no perder los fondos europeos Next Generation.

Según ha informado esta mañana la ministra, a través de subdelegación del Gobierno, los centros de Huesca y de Teruel están a falta de la incorporación del personal técnico. Sin embargo, el de Zaragoza "sigue retrasado".

"Cinco años han pasado" desde que se comenzó a hablar de este sistema, no obstante, su arranque total en Aragón se ha quedado "prolongado en el tiempo". Una espera que, según redondo, "no se entiende".

La solicitud

Echando la vista atrás, en mayo de este año el Ayuntamiento de Zaragoza aseguró haber solicitado adherirse al convenio, siendo su última propuesta el 24 de febrero de 2023. Por aquel entonces el Gobierno municipal estaba con mesas técnicas y, tal como expusieron, quién "todavía no había resuelto la propuesta era la Delegación del Gobierno".

Ahora, un par de meses después, la ministra de Igualdad se ha presenciado para exponer que están "para ayudar, colaborar e impulsar cuanto antes el convenio en Zaragoza". Sobre todo, porque las cuestiones económicas apremian a su puesta en marcha.

Redondo lo ha reiterado, "si el sistema no está implantado para el 31 de diciembre se podrían perder las ayudas europeas en todo Aragón". Es decir, afectaría al territorio en su conjunto y, por ende, a los tres Centros de Crisis. Una situación por la que ha apelado, y urgido, a la "colaboración y la implicación de todas las comunidades".

Sobre cómo se podría aligerar esta situación, Redondo ha señalado que lo fundamental es "la voluntad política". En este sentido, ha añadido que "se está trabajando en llegar a un acuerdo que permita la incorporación de Zaragoza cuanto antes".

Igualdad

No ha dudado la ministra en hacer una pequeña reflexión sobre la igualdad. "No puede ser una política más, es una prioridad", ha declarado. A partir de este pensamiento, Redondo ha asegurado "sorprenderse" con la "incoherencia" del Partido Popular en términos de conciliación y permisos.

"El Partido Popular lamentablemente no cree en esta igualdad transversal y prioritaria", ha apuntado. Ha acusado a los populares de haber estado votando en contra, "sistemáticamente", de los permisos parentales, por lo que es "poco creíble que se preocupen ahora por la conciliación", ha añadido.

También ha mencionado a Vox en su discurso, a quienes ha acusado de usar la igualdad como "herramienta política". Asimismo, ha expuesto que "la ultraderecha ha arrastrado con ellos a los populares".