Azcón, en Motorland: "Siempre que MotoGP elija a Alcañiz, el Gobierno de Aragón va a estar; el de España no lo hace"

Todo el mundo del motociclismo gira la mirada este fin de semana a Alcañiz. El Bajo Aragón se convierte en el centro neurálgico del deporte de motor, con el Mundial al rojo vivo y un Marc Márquez que quiere extender su reinado en Motorland.

Un éxito también de público, con más de 110.000 asistentes que, para el presidente de Aragón, Jorge Azcón, justifican la apuesta que hace su Gobierno para que MotoGP siga en Alcañiz.

“El Gobierno de Aragón va a seguir apostando por que el Mundial pueda seguir celebrándose en Aragón. La razón fundamental del éxito de Motorland es que la gente de Alcañiz y de Aragón quiere motos”, ha afirmado Azcón, este domingo, durante una visita al circuito.

La intención de Dorna de diversificar y ampliar el número de países dejó a Alcañiz en el alambre.

Finalmente, Motorland consiguió retener la carrera en 2027 y mantenerse como circuito reserva hasta 2031, con la esperanza de que las motos sigan llegando al Bajo Aragón.

“Nosotros tenemos acreditado el éxito. Durante años hemos visto la capacidad de Alcañiz y Teruel para organizar un gran evento deportivo como MotoGP y nos posiciona para seguir haciéndolo”, ha subrayado Azcón.

Así, el presidente popular ha refrendado que siempre que MotoGP elija Alcañiz, el Gobierno de Aragón “va a estar”, pese a que desde Moncloa “apueste por otros circuitos”.

“Nos ha dado pena que haya habido una ministra de Deportes aragonesa que apostaba por circuitos catalanes y no aragoneses. Ya sabemos que, aunque la ministra haya sido aragonesa, ha decidido apostar por Cataluña”, ha afirmado Azcón, en referencia a Pilar Alegría.

Así, desde el Gobierno aragonés refrendan el éxito no solo deportivo en Motorland, sino en lo económico para toda la provincia, con hoteles al 100% en la mayoría de las comarcas.

“Los visitantes se gastan 211 euros cada día. Eso hace que el impacto económico que este fin de semana tiene en la hostelería, en los comercios, en toda la comunidad autónoma esté cercano a los 50 millones de euros”, defiende Azcón.