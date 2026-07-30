José, el alcalde de un pueblo de 100 habitantes que ha sido elegido para retransmitir el eclipse a todo el planeta

Teruel, sí existe. La provincia aragonesa que ha reivindicado por años su importancia está viendo como un fenómeno natural la está poniendo en el mapa.

El eclipse total de sol del próximo 12 de agosto se está convirtiendo en una atracción de masas que tienen como destino Teruel al poder verlo en plano total.

La Agencia Europea Espacial se ha hecho eco y ha elegido el Observatorio Astrofísico de Javalambre para su retransmisión en directo a todo el mundo. Así, en conjunto con Galáctica conforman una dupla perfecta para la difusión de este evento astronómico sin precedentes.

En medio de estos dos enclaves se encuentra el pequeño municipio de Arcos de las Salinas. El pueblo de escasos 105 vecinos está viendo cómo han perdido el anonimato y se han convertido en la 'zona cero' del eclipse en España y el mundo.

"Se ha creado mucha expectación y nos hemos convertido en un sitio de reclamo", señala José Luis Alvir, alcalde del municipio turolense. El motivo no es otro que son el pueblo al que pertenecen estos dos observatorios y su cercanía a Valencia.

No es para menos ya que algunas estimaciones sitúan que Aragón llegará a concentrar 400.000 visitantes por el eclipse con el mayor foco de concentración en la provincia de Teruel.

Ejemplo de ello es que los hoteles de la comarca están todos "al completo" desde hace meses. Galáctica está preparando un evento para 300 personas ese día y Javalambre se ha convertido en el punto de observación del Gobierno de Aragón.

Aunque los vecinos se encuentran satisfechos por ponerse en el mapa, Alvir confiesa que están "impacientes": "No sabemos la cifra de visitantes exacta que nos va a llegar", señala. Si bien hace una estimación de que se puedan llegar a los 2.000 personas en esas fechas.

Una cifra que puede parecer pequeña pero supone multiplicar por 20 su población, ya que en el día a día se componen de 105 vecinos, en su mayoría, personas de avanzada edad.

El reto del eclipse

Ante el gran crecimiento del municipio, desde el consistorio quieren estar preparados no solo para el día del eclipse sino también para el resto de días del 10 al 13 de agosto cuando se va a concentrar el mayor grueso de gente.

De esta forma, han tenido que cambiar el sentido de circulación del pueblo en un único sentido.

"La Guardia Civil nos dice que nos va a echar un cable ese día porque nosotros no tenemos policía local y no tenemos nada. Y hemos contratado una ambulancia", indica el edil.

Su "temor" cuenta es que se nuble por otros puntos y la gente busque una zona despejada y se concentren todos los aficionados: "La gente que se ha desplazado de otros países del mundo, esos van a ir donde se vea y no los va a parar nadie", confiesa.

Si bien manifiesta que ante el no poder "controlar la gente que venga" sí ha pedido colaboración tanto a sus vecinos como a los municipios de alrededor.

"Les hemos dicho a los pueblos que hagan eventos para que la gente no se desplace porque bastante tenemos con los que vengan de fuera y no podemos controlar", indica. Así, en su municipio van a convivir las fiestas patronales con el eclipse y otros municipios como San Agustín que ha preparado un festival que une música y cultura, el 'Eclipsound' o Sarrión con actividades divulgativas.

12 días sin cobertura móvil

Más allá del conteo de gente que pueda venir, hasta este miércoles la mayor preocupación de Arcos de las Salinas era la falta de cobertura móvil de Movistar que les venía afectando desde el 17 de julio.

"Hemos estado estos días sin nada, los médicos no han podido trabajar, hemos estado sin comunicación", señala su alcalde. Una situación que denuncia que desde Telefónica solo se han escudado que era un "fallo masivo del sistema": "Decían eso pero solo éramos nosotros los afectados", dice Alvir.

Así, los médicos y el equipo municipal han tenido que desplazarse cuatro kilómetros con sus vehículos para conseguir una línea de cobertura y poder hacer su trabajo.

"Cada una hora u hora y media me desplazaba para poder seguir la evolución de los incendios y estar al día", manifiesta el edil.

Con el problema arreglado desde este miércoles al mediodía ya respiran tranquilos y miran para que no vuelva a ocurrir cuando la fecha del 12 de agosto comienza a acercarse.