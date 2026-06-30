Así será la nueva piscina climatizada de Teruel tras una inversión de 6,3 millones de euros

La nueva piscina climatizada de Los Planos abrirá sus puertas al público el próximo viernes 3 de julio a las 9 de la mañana, coincidiendo con el inicio de las Fiestas del Ángel 2026.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha presentado este martes las nuevas instalaciones junto a la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez.

La infraestructura, ejecutada por la empresa Guerola Transer SLU, ha supuesto una inversión de 6.275.739,93 euros.

El Ayuntamiento de Teruel ha aportado 2.775.739,93 euros, mientras que los 3,5 millones restantes proceden del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), financiado por el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España.

La alcaldesa ha destacado que la apertura de esta instalación supone "un día de felicidad para los turolenses" al responder a una demanda histórica de la ciudad. Además, ha recordado que la piscina climatizada permanecerá abierta durante los meses de julio y agosto, una novedad que permitirá ofrecer el servicio durante todo el verano.

Emma Buj ha subrayado que la nueva piscina representa un importante impulso para la práctica deportiva y la natación en Teruel. La instalación sustituye a la actual piscina climatizada de la calle San Juan Bosco, construida en 1974 y ya obsoleta para las necesidades actuales.

Esa infraestructura cerrará sus puertas una vez entre en funcionamiento el nuevo complejo, mientras el Ayuntamiento estudia su posible futuro uso.

La piscina climatizada constituye la instalación deportiva con mayor demanda de la ciudad. El pasado año registró más de 67.000 usos, con una media diaria de 246 usuarios, cifras que reflejan la necesidad de unas instalaciones adaptadas a la creciente demanda.

El nuevo complejo dispone de un vaso principal de 25 metros y ocho calles, con una profundidad de entre 1,80 y 2 metros, apto para la celebración de competiciones. También incorpora un vaso de enseñanza con cuatro calles y otro destinado a bebés, rehabilitación y actividades terapéuticas. Las instalaciones se completan con un gimnasio de 100 metros cuadrados, un graderío con capacidad para 172 espectadores, nueve vestuarios y 53 duchas.

Mar Vaquero ha calificado esta jornada como un “día muy importante para la ciudad de Teruel”, añadiendo a su vez la importancia que tiene esta nueva infraestructura para garantizar la igualdad de oportunidades, para aumentar las posibilidades deportivas de la ciudad y para cuidar la salud y el bienestar de los ciudadanos.



En este sentido, también ha hecho alusión a la relevancia de la nueva piscina climatizada en materia de cohesión social. “La ciudad de Teruel, igual que el conjunto de la provincia, vive un momento de crecimiento y de expansión. Y noticias como la de hoy tiene una incidencia directa en este hecho, ya que favorece que cada vez más personas apuesten por vivir en esta localidad”, ha afirmado.

Asimismo, ha resaltado la importancia del FITE como herramienta para impulsar proyectos estratégicos que incrementan la competitividad de la provincia y ha mostrado la disposición del Gobierno de Aragón a colaborar en la organización de competiciones autonómicas en la nueva instalación.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha señalado que la piscina amplía las posibilidades de la ciudad en ámbitos como la rehabilitación, el envejecimiento activo y la promoción de la salud.

También ha puesto en valor la colaboración entre las tres administraciones, que ha permitido hacer realidad un proyecto cuya dimensión y equipamiento difícilmente habrían sido posibles sin el respaldo del Fondo de Inversiones de Teruel. En este sentido, ha afirmado que la mejora de los servicios públicos constituye una herramienta fundamental para fijar población y favorecer el desarrollo del territorio.

El jefe de obra de Guerola Transer SLU, Juan Carlos García, ha explicado que el proyecto incorpora soluciones de alta eficiencia energética que garantizan la sostenibilidad de la instalación. El sistema inicialmente previsto con calderas de gas fue sustituido por aerotermia, combinada con 84 placas solares para la producción de agua caliente sanitaria y el calentamiento del agua de las piscinas. Además, el edificio dispone de un avanzado sistema de aislamiento y grandes superficies acristaladas que mejoran el aprovechamiento de la luz natural y contribuyen a mantener una temperatura estable durante todo el año.

Las instalaciones cuentan, además, con una comunicación física con la piscina de verano de Los Planos, aunque ambos recintos mantendrán accesos independientes para preservar las condiciones de uso deportivo y garantizar la calidad del agua en la piscina climatizada.

A la presentación de hoy también ha asistido la directora general de Deporte del Gobierno de Aragón es Cristina García Torres, la delegada del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa Sánchez y una amplia representación municipal entre los que se encontraban el primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cruzado, el concejal de Deportes, Jesús Artigot y la concejal de Hacienda, Carmen Romero.