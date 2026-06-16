Un pueblo de Teruel envía aceite de oliva a los diputados del Congreso: "Que entre debate y debate os resbale la tensión"

Apadrinaunolivo.org ha decidido que, si el debate político está que arde, nada mejor que echarle… aceite. Literalmente. La organización ha enviado esta semana varias botellas de Aceite de Oliva Virgen Extra producido en Oliete (Teruel) a representantes de los principales partidos del Congreso, acompañadas de un mensaje con más miga de la que parece: menos ruido y más calma.

La idea, nacida en pleno medio rural turolense, no es solo un gesto simpático, sino una invitación a la reflexión con aroma a olivar tradicional. Ese mismo paisaje que lleva generaciones enseñando, sin prisas pero sin pausa, que las cosas importantes no se resuelven a golpe de titular.

El aceite enviado no es cualquier aceite. Proviene de olivos centenarios que han sido recuperados gracias al apadrinamiento de miles de personas repartidas por España y otros rincones del mundo. Vamos, que cada botella lleva detrás bastante más que aceitunas.

Junto al envío, los diputados han recibido una nota con el siguiente mensaje:

“Desde Oliete (Teruel) queremos enviaros algo más que aceite. Aquí llevamos años viendo cómo olivos centenarios sobreviven a sequías, abandonos, heladas y a todo tipo de desgracias… así que pensamos que quizá también puedan resistir unos cuantos plenos del Congreso.

El olivar tradicional nos ha enseñado que las cosas importantes necesitan tiempo, paciencia y un poco menos de ruido. Por eso os enviamos este AOVE: para las tostadas, para compartir… o, con suerte, para que entre debate y debate os resbale un poco más la tensión que se respira entre vosotros. Porque igual España no merece tanto grito y sí un poco más de calma.

Del pueblo, para el pueblo”.

Desde la propia organización explican que la iniciativa surge “desde el humor, el cariño y el simbolismo”, con la intención de rebajar el volumen del debate político y recordar que el mundo rural también tiene algo que decir, más allá de los tópicos.

“Vivimos tiempos de mucha tensión y polarización. Desde un pequeño pueblo como Oliete creemos que quizá el olivar todavía pueda enseñarnos algo: que las cosas importantes necesitan paciencia, escucha y cuidado”, señalan.

Además del mensaje (y del aceite), la acción busca poner el foco en la recuperación del olivar tradicional y en su impacto positivo: empleo rural, revitalización del territorio y biodiversidad. No es solo una cuestión de paisaje, sino de futuro.

Mientras tanto, Apadrinaunolivo.org sigue a lo suyo: recuperar cientos de olivos centenarios que aún permanecen abandonados y animar a nuevos padrinos y madrinas a sumarse a esta particular cruzada verde.