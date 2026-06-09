El PP de Teruel da por desactivada la rebelión de los alcaldes por el polémico fichaje de Alberto Izquierdo (PAR)

Joaquín Juste, presidente del PP de Teruel, en uno de los mítines de precampaña. PP

El PP de Teruel da por desactivada la rebelión de los alcaldes tras el polémico fichaje del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor de Jorge Azcón.

El líder conservador ha reunido este martes al presidente del PP-Teruel, Joaquín Juste, y a la que será su sucesora a partir del próximo día 21, Emma Buj, después de que cerca de 80 cargos del partido amenazaran con dimitir si no daba marcha atrás.

Una vez escuchado al también presidente del PP-Aragón, la postura oficial del PP turolense es "respeto" a lo que se considera una "decisión personal" de Jorge Azcón.

Las rencillas con Izquierdo tienen un importante componente personal. "Nos ha gastado alguna faena, por no decir algo peor. Es lógico que haya habido gente que haya querido rebelarse", cuentan.

Con todo, desde el PP de Teruel han entendido que "la política es así" y que toca sumar con la vista puesta en hacer crecer el proyecto y conseguir buenos resultados en las elecciones que vendrán.

Los turolenses, escasamente representados en el nuevo Ejecutivo PP-Vox, han arrancado un importante compromiso a su líder regional: que Azcón consultará con el territorio cualquier decisión antes de ir a más con el PAR.

"Toda decisión se tendrá que tomar con la supervisión y el visto bueno de la provincia", explica Joaquín Juste.

Él mismo se ha encargado de llamar, uno a uno, a los alcaldes y concejales 'díscolos' para calmar las aguas. A estas horas aún seguía haciéndolo, según contaba él mismo.

"Se están quedando tranquilos", contaba.

Juste da por resuelta la crisis. Sobre todo teniendo en cuenta que la dirección provincial no pilota la rebelión, aunque no se descarta que pueda seguir habiendo voces discordantes minoritarias.

En el aire todavía está la respuesta de los propios representantes del Partido Aragonés, que tenían reunión propia este martes a las 19.00.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.