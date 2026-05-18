El Museo de Teruel organiza talleres, una presentación y la grabación de un podcast por el Día de los Museos

El Museo de Teruel celebra el Día Internacional de los Museos 2026 con una programación especial y gratuita entre los días 22 y 31 de mayo. Los visitantes podrán participar en talleres creativos, conversaciones en directo, juego en familia, podcast y espectáculos dirigidos al público infantil y familiar.

La programación se enmarca en la conmemoración internacional impulsada en torno al 18 de mayo, una cita en la que museos de todo el mundo organizan actividades para poner en valor el papel de estas instituciones como espacios de intercambio cultural, entendimiento mutuo y cohesión social.

La vicepresidenta y diputada delegada del Museo de Teruel, Beatriz Martín, ha destacado de entre todas las propuestas las dirigidas a los más pequeños porque "van a tener varias actividades a su disposición esta semana y además, a lo largo de todo el año cuentan con oferta de talleres".

Las actividades comienzan el viernes 22 de mayo a las 17.00 horas con el taller de acuarela botánica “El maravilloso mundo de las plantas”, impartido por la artista Beatriz Bertolín. El taller será una iniciación a la acuarela botánica, comprendiendo aspectos como la paleta de color, la técnica y los efectos propios de esta disciplina.

Ese mismo viernes, a las 18.30 horas, el vicepresidente y director de la Fundació Antoni de Montpalau y comisario de la muestra, Josep Casamartina i Parassols, y el docente universitario y coleccionista de moda especializado en Alta Costura española, Carlos Milla Mínguez, presentarán en el salón de actos el catálogo de la exposición temporal “Forma y locura”.

Las actividades continuarán los días 23 y 24 de mayo con “NATURA”, una propuesta de juego en familia desarrollada por Muilab. Las sesiones tendrán lugar en la logia del museo de 11.00 a 12.30 horas y ofrecerán una experiencia sensorial y creativa basada en la exploración de materiales y el juego compartido.

Performance de la exposición «Queridas Viejas» con Maria Gimeno Jorge Escudero

El jueves 28 de mayo, a las 18.30 horas, también en la logia del museo se grabará en directo el podcast “Esto no es un museo”, presentado por Ana Gracia y Pablo Lafarga. También participarán la artista María Gimeno y el comisario Santiago Martínez, quienes presentarán el catálogo del proyecto “Queridas Viejas”.

La programación concluirá el sábado 30 y el domingo 31 de mayo con “A la sombra de tu museo”, una actividad dirigida a niños y niñas de entre 4 y 8 años que combinará teatro de sombras y taller creativo. Las sesiones comenzarán a las 11.30 horas. Para la reserva de plaza se han abierto inscripciones por vía telefónica en el teléfono 978 60 01 50.

La exposición permanente del museo acogerá el microespectáculo de sombras "Lucía en Sueños", desarrollado por Caterina Burgos y Puy Segurado. Luego se realizará un taller de manualidades donde se elaborarán siluetas con transparencias de color, con las que los más pequeños podrán crear pequeñas historias para su posterior visionado.