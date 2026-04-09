Es oficial: Teruel es la ciudad más acogedora de España por delante de Valderrobres y El Gastor

La ciudad de Teruel ha sido reconocida como la localidad más acogedora de España en la 14ª edición de los Traveller Review Awards de Booking.com celebrados ayer en Pamplona.

Estos premios internacionales, basados en más de 360 millones de comentarios verificados de viajeros de todo el mundo, reconocen anualmente la excelencia en hospitalidad y se han consolidado como uno de los principales referentes del sector turístico global.

Teruel encabeza el ranking nacional, situándose por delante de Valderrobres (Aragón), El Gastor (Andalucía), Fuencaliente de La Palma (Islas Canarias) y Cómpeta (Andalucía), que completan el Top 5 de las localidades más acogedoras de España en esta edición.

Este reconocimiento pone en valor el compromiso de la ciudad con una experiencia turística auténtica, cercana y de calidad.

Teruel destaca por su rico patrimonio histórico-artístico, con ejemplos únicos del arte mudéjar declarado Patrimonio de la Humanidad, así como por su oferta cultural, gastronómica y su entorno natural, que refuerzan su atractivo como destino.

Plaza del Torico en Teruel. E. E.

En el ámbito autonómico, Aragón refuerza su posicionamiento como destino hospitalario con varios municipios reconocidos en esta edición de los Traveller Review Awards.

Valderrobres, Albarracín, Aínsa, Beceite y Cerler destacan por la calidad de su oferta turística, su riqueza patrimonial y su entorno natural, consolidando a la comunidad como un referente en turismo de interior.

Teruel. Shutterstock

“España continúa destacando como un destino que enamora por la diversidad de sus paisajes y, especialmente, por la calidez de sus comunidades locales. El reconocimiento a Teruel como el municipio más acogedor del país evidencia el esfuerzo del sector por ofrecer experiencias auténticas y de calidad que nuestros viajeros valoran enormemente”, afirmó Pilar Crespo, responsable de Booking.com en España y Portugal durante la gala de entrega de premios celebrada en el salón Pinaquy de Pamplona.

Eduardo Suárez San José, Teniente de Alcalde y Concejal de Turismo y Fiestas de Teruel, recogió el galardón en la ceremonia de los Traveller Review Awards, donde puso en valor el reconocimiento a la hospitalidad de la ciudad y el esfuerzo conjunto del sector turístico local por ofrecer una experiencia cercana y de calidad a quienes la visitan.

En palabras de Eduardo; “Recibimos este reconocimiento con un enorme orgullo y, sobre todo, con un profundo agradecimiento a Booking.com de parte de todas las personas que hacen posible que Teruel sea percibida como la ciudad más acogedora de España. Este premio no es solo de la ciudad, sino de sus vecinos, de su forma de recibir, de su cercanía y de esa hospitalidad que quienes nos visitan siempre destacan”.

“Teruel es tradición, cultura, historia y también autenticidad. Por eso animamos a quienes aún no nos han visitado a que lo hagan y a quienes ya nos conocen, a que regresen, porque siempre encontrarán una ciudad abierta, cercana y con mucho que ofrecer”, añadió.