Llegan al Aeropuerto de Teruel 15 aviones para ponerse a salvo de la Guerra de Irán: "Encuentran un lugar seguro"

Un total de 15 aviones, 12 de ellos de Qatar Airways y otros 3 de diferentes compañías, han aterrizado en el Aeropuerto de Teruel en los últimos tres días procedentes en su mayoría de la base de Doha para ponerse a salvo de los bombardeos iraníes sobre infraestructuras en los países de la región de Oriente Próximo.

Se trata de diferentes modelos de los conocidos de aviones de doble pasillo que pueden llegar a transportar más de 300 pasajeros en función de su configuración. En concreto, los aviones que han llegado hasta el momento son trece A330 de Airbus, un A350 y un Boeing 747.

Así lo ha manifestado el consejero de Fomento y presidente del Consorcio del Aeropuerto, Octavio López, avanzando que se irán sumando más en los próximos días.

“Las compañías aéreas saben que en Teruel van a encontrar un lugar seguro y preparado para el estacionamiento y todas las labores de mantenimiento que sus aeronaves precisan”, ha apuntado López.

Para el presidente del Consorcio del Aeropuerto, este es un ejemplo de lo que es Teruel a día de hoy: “una referencia internacional para la aeronáutica mundial donde las cosas se están haciendo muy bien, lo que se está traduciendo en cuotas de prosperidad para Teruel inimaginables hace unos años”.

Este Aeropuerto ya es el principal motor económico de la provincia, con importantes obras en marcha como el hangar y la nave de producción de dirigibles estratosféricos. A ello se sumará una segunda nave de pintura de aviones, la nueva campa de estacionamiento con capacidad para entre 70 y 140 aviones, el futuro laboratorio de investigación del ITA y la propia ampliación de la terminal del aeropuerto, cuya ejecución se encuentra ya al 80%.

"Estamos ante una instalación en plena expansión a la que es difícil poner límites, que es motivo de estudio en todos los foros del sector industrial aeronáutico y que forma parte de la red internacional para el desmantelamiento, mantenimiento y estacionamiento de aeronaves", ha añadido Octavio López.