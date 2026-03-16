Teruel contará con un Grado de Ingeniería Aeroespacial en 2027: "Potenciará un sector en pleno auge en Aragón"

El primer paso para la futura implantación del Grado de Ingeniería Aeroespacial en el Campus de Teruel ya es una realidad. La Universidad de Zaragoza amplía su oferta con unos estudios que comenzarán en septiembre de 2027 y contará con 50 plazas, lo que supone un crecimiento respecto a otras ingenierías.

"Un sueño que ha aterrizado", ha confesado emocionada Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza, este lunes en rueda de prensa. Unos estudios que marcarán un antes y un después en la comunidad ya que "atraerán talento de toda España" y "potenciarán un sector en pleno auge en Aragón".

Y es que se ha constituido la comisión de expertos que redactará la memoria de verificación, el documento clave para diseñar y justificar la nueva titulación. Se trata de un grupo liderado por el coordinador Raúl Igual, formado por 13 miembros de Unizar y cinco especialistas externos del sector.

Así, durante los próximos meses se trabajará en este documento, que detallará el plan de estudios y los recursos y materiales necesarios. Un requisito "indispensable" para obtener la evaluación positiva de las agencias de calidad y poder implantar el título.

Una titulación que pretende formar a profesionales para trabajar en empresas dedicadas al diseño, fabricación y certificación de productos y sistemas aeronáuticos y espaciales, abarcando desde lanzaderas y satélites hasta helicópteros y aviones.

Además, el profesorado del grado estará compuesto en parte por asociados a esos estudios, que tengan contacto con los empleos del sector, y que, después, los alumnos tengan prácticas directas en esas empresas.

Crecimiento de Teruel

En este sentido, uno de los objetivos con esta nueva implantación es atraer y retener el talento de los jóvenes en las decenas de empresas que se encuentran en crecimiento o en el aeropuerto de Teruel.

Se refuerza, así, el campus de la capital turolense con aulas especializadas o laboratorios, para extraer el máximo potencial a estos estudios. De este modo, María del Carmen Aguilar, vicerrectora del Campus de Teruel, ha señalado que es una manera de "reforzar la escuela y generar nuevas oportunidades con el territorio pero también con proyección internacional".

Por su parte, Luis Morellón, vicerrector de política académica, ha enfatizado en el impacto económico que este grado tendrá en la ciudad. "Será un gran motor económico porque muchos estudiantes vendrán de fuera", ha explicado.

Además, Morellón ha señalado las que, para él, son algunas de las razones por las que se ha dado luz verde a esta titulación. En primer lugar, las "especialidades estratégicas" -que todavía quedan por definir-, pero en las que destacan vehículos aeroespaciales y propulsión. "Las mejores alineadas con el aeropuerto de Teruel", ha subrayado.

En segundo lugar, "la alta demanda de los estudiantes", debido a que cada vez están siendo más quienes optan por las ingenierías.

Por último, "la localización", y es que el lugar donde impartir estos estudios "no puede ser otro que Teruel con todas las nuevas empresas que hay".

Por otro lado, esta iniciativa no podría haber funcionado sin el apoyo del Gobierno de Aragón. Claudia Pérez, Consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha asegurado que es un compromiso "atractivo, innovador y que conectará con el mercado laboral".

Presentación del nuevo Grado de Ingeniería Aeroespacial. E.E

En esta misma línea ha estado Jesús Gallardo, director de la escuela politécnica de Teruel, quien ha señalado que "es una de las titulaciones más atractivas que quedaban por implantar". "Es una ingeniería perfecta porque se alinea con todo lo que está ocurriendo en Teruel", ha afirmado.

"Empleo total"

Así, la elección de la Escuela Politécnica de Teruel -que aumentará su capacidad- como sede de la titulación no es casual. La profesión de Ingeniero aeroespacial presenta en la actualidad datos de pleno empleo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, el aeropuerto de Teruel y la Universidad de Zaragoza van de la mano. La provincia es consolidada como referente del sector gracias al crecimiento, precisamente, del Aeropuerto de Teruel y al impulso del Clúster Aeronáutico, Aeroespacial y Defensa de Aragón (AERA).

De hecho, este clúster, presidido por el director del aeropuerto, Alejandro Ibrahim, ha duplicado su tamaño en los últimos años y agrupa ya más de 50 compañías.

En la actualidad, estos estudios se ofertan en nueve universidades españolas. En cuanto a la estructura académica se configura en un bloque común durante los dos primeros cursos, para dar paso a posteriormente a cinco especialidades distintas que cubren las diversas demandas de la industria.

Una dinámica que continúa en ascenso para la vertebración del territorio, con la implantación de otros grados como medicina en Teruel o el aumento de plazas de ingreso como en ingeniería informática.