Se buscan vecinos en este pueblo de 3.000 habitantes: hay trabajo y vivienda disponible desde 35.000 euros

Irse a vivir a un pueblo es una idea que ronda la cabeza de muchas personas estresadas por el ritmo frenético de la ciudad; no obstante, mudarse a una población pequeña también tiene sus inconvenientes, por lo que muchos no se deciden a dar el salto.

Para aquellos dudosos, existe una plataforma en la que se encuentran todos los pueblos de España que buscan vecinos con sus características. Este de Teruel cuenta con más de 3.000 vecinos (3.745 para ser exactos), y variedad de viviendas para alquilar o comprar con precios desde los 35.000 euros.

Hablamos de Calanda, en la comarca del Bajo Aragón. "Aquí hay ofertas de trabajo en abundancia y viviendas a precios increíbles" se asegura en la plataforma 'Vente a vivir a un pueblo'.

"En la provincia aragonesa de Teruel encontramos este pueblo lleno de historia, cultura y uno de los sabores más dulces y sabrosos que se conocen en el mundo" se explica en la ficha que intenta atraer vecinos a Calanda.

El sabor del que habla es el del melocotón de Calanda. Este es el único melocotón con DOP en el país. Se caracteriza por su cultivo tradicional con embolsado individual, su color amarillo crema y su maduración tardía (otoño).

"La historia la traen sus míticos tambores, la cultura fluye de la mano del mítico director de cine Luis Buñuel que nació y vivió en este municipio, y su sabor exquisito lo dan los melocotones mejor valorados de España", se resume en la web.

En el portal inmobiliario Idealista encontramos 4 casas de alquiler, y unas 20 en venta por precios mucho más asequibles de lo que se ve por Zaragoza. Casas desde los 35.000 euros.

Vivienda

El mercado inmobiliario está saturado. Poca oferta y muchísima demanda lo que hace que los precios suban y que comprarse una casa sea prácticamente imposible (no solo por los precios, sino porque las ofertas vuelan).

Por esto, irse a vivir a un pueblo puede ser una buena solución. La oferta de vivienda en Calanda es variada y asequible.

Vivienda en venta en Calanda. Idealista

Por 35.300 euros encontramos en Idealista un piso de 70 metros cuadrados con 2 habitaciones y un baño. La casa está sin amueblar y necesita más de una mano de pintura.

No obstante por precios más altos entre los 65.000 y 90.000 euros encontramos viviendas mucho más interesantes si lo que se busca es algo para entrar a vivir.

El piso en venta por 65.000 euros es de casi 90 metros cuadrados, distribuidos en tres dormitorios, un baño completo, y una cocina funcional que se abre a un amplio salón-comedor. Además, cuenta con dos trasteros en la planta baja y un balcón que da a plaza de España, junto al Ayuntamiento.

La ubicación de la vivienda es inmejorable, aunque hay que tener en cuenta que el edificio es antiguo y no tiene ascensor. Estando en una 3ª planta, es un dato importante a tener en cuenta.

Trabajo

En Calanda "hay ofertas de trabajo, principalmente en el sector primario, industria, servicios y comercios".

En plataformas como infojobs, indeed o jooble aparecen ofertas de empleo en estos sectores tanto en Calanda como en Alcañiz, otra localidad turolense a tan solo 20 minutos en coche desde el pueblo.

Por otro lado, la localidad cuenta con buena conexión a internet por lo que el teletrabajo es una buena opción.

Además, siempre cabe la posibilidad de emprender. En estos pueblos los pequeños comercios, o el sector del turismo son sectores con muchas posibilidades.

Vivir en Calanda

El municipio de Calanda, en la provincia de Teruel, se presenta como una alternativa interesante para quienes buscan dejar atrás el ritmo de la ciudad.

Está situado a aproximadamente una hora y media de Zaragoza y forma parte de la iniciativa 'Vente a Vivir a un Pueblo', que promueve la llegada de nuevos vecinos a localidades rurales con oportunidades reales de empleo y vivienda.

Rompida de la hora en Calanda Aragón TV

Uno de sus principales atractivos es el precio de la vivienda y las oportunidades laborales en sectores como la agricultura, la industria, los servicios o el comercio local. El municipio también dispone de servicios básicos como consultorio médico, centros educativos, instalaciones deportivas y conexión a internet de banda ancha.

La localidad destaca además por su tradición y su identidad cultural. Cada año atrae a miles de visitantes durante la Semana Santa con el famoso Romper la Hora.

También es conocida por ser la cuna del cineasta Luis Buñuel. Con un entorno natural tranquilo y una vida más pausada, Calanda representa una opción para quienes buscan calidad de vida fuera de las grandes ciudades.