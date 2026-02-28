El expresidente de la DPT denunciado por Teruel Existe rompe su silencio: "Atenta contra mi honor"

El expresidente de la Diputación de Teruel y actual alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha roto su silencio tras la denuncia de Teruel Existe por, presuntamente, haber prevaricado y malversado para favorecer a un empresario amigo.

El partido de Tomás Guitarte llevó a los tribunales al dirigente socialista en noviembre por hacer una permuta de inmuebles con José Luis Campos y otro particular en la que, según decían, se produjo "menoscabo" de más de 200.000 euros para el patrimonio de este municipio turolense.

Rando no se había referido a la polémica desde entonces, pero esta semana lo ha hecho para defenderse.

El regidor tomó la palabra en el último pleno de Calamocha para criticar que Teruel Existe sugiera que el juicio es inevitable, palabras, que, en su opinión, rozan la vulneración de la presunción de inocencia y causan un daño "físico -padece una enfermedad crónica- y psíquico" y atentan contra su honor.

Rando asegura que todavía no ha recibido ninguna notificación personal del juzgado de Calamocha y critica que la empresa que hizo la tasación encargada por el partido de Tomás Guitarte ni siquiera visitara el interior del inmueble en cuestión, lo que hace que los valores obtenidos sean solo "una hipótesis".

También censura que solo una de las tasaciones esté firmada y sellada, que el resto aparezca sin firma ni sello y que las valoraciones estén basadas en la documentación aportada por el cliente.

Para el expresidente de la DPT, es llamativa también la secuencia temporal, ya que "la fecha de visita externa de la empresa tasadora (julio de 2025), es distinta a la fecha de cálculo que solicita Antonio Abad (junio de 2021)”.

Con todo, ha asegurado que el Consistorio ha proporcionado "toda la información solicitada", que ya estaba en poder de Teruel Existe. "Hemos colaborado y colaboraremos con total transparencia", remarcaba.