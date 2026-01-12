Azcón confirma el primer centro de datos en Teruel: "Ya hablamos de 75.000 millones de euros en inversiones"

La provincia de Teruel contará con su primer centro de datos de la mano de Amazon Web Services. Así lo ha confirmado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha cifrado en 75.000 millones de euros las inversiones empresariales que han aterrizado en la Comunidad en los dos últimos años y medio, una cifra “inigualable en el sur de Europa”.

Este centro de datos, según han adelantado Heraldo de Aragón y Aragón TV, se ubicará en las proximidades de La Puebla de Híjar, junto a la N-232, y supondrá una inversión de 5.000 millones de euros, “la más importante en la historia de la provincia de Teruel”, ha dicho Azcón.

Con ello, Amazon Web Services continuaría desarrollándose por toda la Comunidad después de los centros que ya tiene en funcionamiento en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca, que están en proceso de ampliación.

“Aragón se encuentra en un momento económico excepcional. No es una opinión, son los datos, los datos del paro, los datos de la afiliación a la Seguridad Social, los datos del crecimiento, los datos de cómo somos capaces de atraer más población y de que haya más personas que vengan a aprovechar las oportunidades”, ha destacado el presidente aragonés.

Se trataría de un complejo especializado en inteligencia artificial, y ya contaría con 100 megavatios concedidos a través de Endesa.

Además, según Aragón TV, requerirá de una elevación de aguas desde el río Ebro para garantizar el suministro ininterrumpido de agua para la refrigeración de sus equipos.