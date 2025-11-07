Aulas, laboratorios y sala de disección de cadáveres: así serán las clases de Medicina en el nuevo Hospital de Teruel

A partir del próximo curso, la ciudad de Teruel vivirá un cambio histórico en su oferta educativa con la implantación del Grado de Medicina. Las aulas del campus acogerán a los primeros estudiantes de esta titulación, una iniciativa largamente esperada que busca reforzar la formación sanitaria en el territorio y atraer a más jóvenes a una provincia afectada por la despoblación.

Si el proceso administrativo se culmina como las partes esperan, las clases comenzarán ya en septiembre de 2026, recibiendo a los 45 alumnos del primer curso de los dos que se van a impartir en la capital turolense. Seguirá así el modelo que durante años ha estado vigente en Huesca durante años, sin descartar, a largo plazo, que también pueda continuar sus pasos y obtener el grado completo.

Por el momento, los trabajos se centran en tener los dos primeros cursos, para lo que será necesario acondicionar varias estancias del nuevo Hospital de Teruel. La actividad se repartirá en tres plantas, incluido el sótano, y se buscará que interfiera lo menos posible con el día a día del hospital.

En concreto, se necesitarán cinco aulas teóricas, seis laboratorios docentes, una sala de disección con área docente y de conservación de cadáveres, cinco despachos y dos seminarios.

Las cinco aulas se ubicarán en un espacio diáfano en la planta baja del hospital con una superficie de aproximadamente 480 metros cuadrados útiles.

Por su parte, en la planta primera se podrían ubicar los laboratorios docentes de Microbiología, Farmacología, Biología y Genética, así como los cinco despachos, dos seminarios, el vestuario y los dos aseos de esa planta.

El laboratorio de Fisiología-Bioquímica estaría compartido con la Escuela Universitaria de Enfermería, ubicada ya en la planta sótano -1 del mismo hospital, que dispone también de dos salas de estudio (de unos 55 metros cuadrados). También se compartirá con la Escuela Universitaria de Enfermería el laboratorio de Histología-Anatomía.

La sala de disección y el laboratorio de Histología-Anatomía se situarán en la planta sótano -1 del hospital. El área docente de la sala de disección constará de dos espacios contiguos, y comunicados entre sí, de unos 80 metros cuadrados totales, se usará para impartir las clases prácticas de Anatomía y contará con 4 mesas de disección y los correspondientes servicios.

Próxima a ella, pero separado, se localizará un espacio para conservación de cadáveres y para la preparación de los mismos, que estará dotado de mesa de preparación, cuatro cámaras frigoríficas y sus correspondientes servicios. Estas instalaciones estarán situadas muy próximas al depósito de cadáveres del hospital y la sala de autopsias.

La empresa Arquitectura Metropolitana Atópica, con sede en Zaragoza, será la encargada de redactar en un mes el proyecto básico y de ejecución de las obras, a cambio de 61.700 euros.