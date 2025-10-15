Ya se conocen las causas del derrumbe de un edificio en Teruel: "Una muy mala calidad del hormigón de los pilares"

El hundimiento del edificio de la calle San Francisco 21 de Teruel en junio de 2023 se produjo por la “muy mala calidad” del hormigón de los pilares. Así lo concluye el informe emitido por el Consorcio de Seguros basado en los estudios practicados en la zona, que han permitido determinar, más de dos años después, las causas del derrumbe.

Esa mala calidad justifica, además, que el hundimiento se haya producido transcurridos 49 años desde la construcción del inmueble como consecuencia del cansancio del hormigón. Sin embargo, de la investigación realizada no se puede descartar que hayan podido colaborar como desencadenante movimientos diferenciales de la cimentación entre pilares adyacentes o entre los pilares interiores y el muro de San Francisco.

Se trataría, en todo caso, de causas colaborantes, que en ausencia de un defecto en el hormigón como el descrito, no tendría trascendencia alguna.

En todo caso, se descarta la influencia como causa posible desencadenante de las lluvias registradas en la zona los días previos al siniestro y propio día en que ocurrió este.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, también ha leído el informe emitido por la compañía Mapfre el pasado 19 de septiembre sobre este tema, que decía que la principal causa del siniestro se debió a las precipitaciones registradas durante los meses de mayo y junio de 2023 y, como causa coadyuvante, la baja resistencia del hormigón de la estructura del edificio. El informe concluía que el Ayuntamiento de Teruel no es responsable del siniestro.

Ambos informes coinciden en señalar como causa del colapso la mala calidad del hormigón si bien la alcaldesa no ha querido hacer valoraciones dado que este asunto está judicializado.