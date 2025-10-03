El mercado medieval más romántico de España vuelve a Teruel: habrá artesanía, gastronomía y música

¿A quién no le gusta una buena historia de amor? Y si está rodeada de un ambiente medieval, mucho mejor. Este fin de semana Teruel tiene la propuesta perfecta.

Del 3 al 5 de octubre de 2025, Teruel vuelve a sumergirse en el medievo con la celebración del Mercado Medieval de La Partida de Diego, una de las citas más emotivas y representativas del calendario cultural aragonés.

Este evento revive el inicio de la trágica Leyenda de los Amantes de Teruel, transportando a la ciudad al año 1212, cuando comenzó el sacrificio que daría forma a una de las historias de amor más conmovedoras de España.

Representaciones teatrales, actividades, artesanía, gastronomía, danza y música. Un programa muy completo y para todos los gustos es el que ofrece 'La Partida de Diego'.

Teruel se transforma durante un fin de semana, y tendrá que esperar cuatro meses (por los cuatro años que estuvo Diego en la guerra), para volver al medievo, ahora ya con las fiestas grandes de las Bodas de Isabel.

Programa de la feria medieval de Teruel

Las fiestas de “La Partida de Diego” en Teruel 2025 se celebran del viernes 3 al domingo 5 de octubre con un amplio programa que puedes consultar aquí.

El viernes abre el mercado medieval a las cinco de la tarde en el centro histórico, seguido de animación musical y juegos infantiles a las seis en la Plaza de la Catedral. Allí mismo, a las ocho, se representa “El Encuentro de los Amantes” y, una hora después, el concierto de Mara Aranda “Legend”.

El sábado vuelve el mercado a las diez de la mañana en el centro histórico, acompañado de exposiciones y actividades de alistamiento desde las diez y media en la Plaza del Seminario. A las doce y media se celebra la Pedida de Mano de Isabel.

Por la tarde, en la Plaza de la Catedral, se oficia la boda medieval a las cinco, seguida de danzas a las cinco y media y a las seis, y de las representaciones “Un pacto por amor” a las siete y “La Promesa de los Amantes” a las ocho y media.

La Partida de Diego 2025, Teruel.

El domingo comienza con el mercado y actividades desde las diez en el centro histórico y la exposición “Ferrum Populi” a las diez y media en la Plaza del Seminario. Allí mismo, a las once, se juega la partida de ajedrez del Rey.

A mediodía hay animación musical en el centro histórico, y a las doce y media en la Plaza del Seminario se representa “La Espera” y la partida a la batalla de Diego de Marcilla y el rey Pedro II, con un desfile que recorre el casco histórico hasta Andaquilla.

Durante los tres días se instalan campamentos de recreación, se representan escenas teatrales, hay animación musical, talleres de danza y exhibiciones. Los principales escenarios son el centro histórico, la Plaza del Seminario y la Plaza de la Catedral, que forman un circuito cultural y festivo en el corazón de la ciudad.

Leyenda de los Amantes de Teruel

La historia cuenta que Isabel de Segura y Diego de Marcilla se enamoraron en Teruel en el siglo XIII. Él era pobre y no tenía la fortuna necesaria para casarse, así que pidió al padre de su amada cuatro años para hacer fortuna.

El padre aceptó e Isabel le prometió esperarle, pero cuando regresó al cumplirse el plazo, Diego llegó justo un día tarde: ella ya se había casado con otro por presión de su familia que no le dio opción.

Mausoleo de los Amantes de Teruel. Turismo de Aragón

Diego, desesperado, le pidió un beso a Isabel y ella se lo negó por fidelidad a su esposo. El joven cayó muerto de pena.

Al día siguiente, durante el funeral, Isabel se acercó al cuerpo de Diego y, arrepentida, le dio ese beso que le negó en vida. En ese instante murió también, y fueron enterrados juntos.

En la ciudad se puede visitar el Mausoleo de los Amantes. Las estatuas de Isabel y Diego descansan la una junto a la otra con las manos extendidas, pero sin llegar a tocarse.