Las tormentas y el granizo destrozan los campos de La Codoñera (Teruel): "No ha dejado nada, los ha arrasado"

El granizo ha descargado con fuerza este lunes en varios puntos de la provincia de Teruel, en alerta amarilla por riesgo de tormentas.

El episodio, informaban desde la cuenta en X (antes Twitter) de Meteo Teruel, está asociado a la tormenta que ha cruzado el norte de la provincia a primeras horas de la tarde.

Uno de los municipios más castigados ha sido La Codoñera. "Ha caído granizo y agua. Hemos tenido de todo", aseguraba su alcaldesa, Elena Bosque.

La tormenta ha comenzado en torno a las 16.15 y ha durado de 15 a 20 minutos. "Los campos de alrededor están bastante mal. No ha dejado nada, los ha arrasado bastante", admitía.

El granizo era de un tamaño considerable, siendo algunas de las bolas "más grandes que una moneda de un euro". "He tenido que cerrar las ventanas a cal y canto para que no me rompieran los cristales. Han caído muchas pequeñas, pero ha empezado como una tormenta seca y, entre medio, también han caído gordas", admitía la regidora de este pequeño municipio de 320 habitantes.

Los daños no se concentran solamente en la agricultura. También los ha habido daños y desperfectos en fachadas, antenas, contenedores y mobiliario particular.

Hasta el momento, Fonfría, en Teruel, ha sido la localidad que más precipitaciones ha registrado, con 12,4 litros por metro cuadrado, según las estadísticas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También han caído 8,8 en Montalbán 8,2 en Calanda y 6,2 en Castellote, municipios, también, de la provincia de Teruel.

En muchos puntos, la lluvia ha ido acompañada de fuertes rachas de viento -de hasta 71 kilómetros por hora en puntos como Valderrobres, según la Aemet- y de un importante descenso térmico.

Tanto que, según han apuntado desde el perfil en X de Meteo Calanda, el termómetro se ha desplomado hasta los 19,6 grados.

