El gran eclipse de sol de 2026 llena ya los hoteles de Aragón: "Ha habido que parar las reservas, podemos colapsar"

Si aún no has marcado el 12 de agosto de 2026 en tu agenda, este es el momento. Dentro de un año, va a tener lugar uno de los fenómenos más especiales y únicos, un eclipse total de sol que se podrá ver desde la Península Ibérica.

El fenómeno cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas provincias desde Galicia y Cantabria, hasta las Islas Baleares, así como gran parte de Aragón, entre otros. En el resto del territorio se podrá disfrutar parcialmente.

En Aragón, la provincia de Teruel se posiciona como uno de los mejores lugares donde observar el eclipse, lo que ha disparado las reservas de tal manera que han tenido que "pausar".

"Se han paralizado las reservas de algunos hoteles hasta que se vea el volumen de lo que se está gestionando", ha confirmado Elena Fonda, presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de la provincia de Teruel.

Por ahora, se están preparando las necesidades que ya se pueden prever, como la movilización de policías, bomberos o control de carreteras. "Es algo que tiene que gestionarse desde ya", ha afirmado Fonda.

Pero para la presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo, lo más importante es prepararse para ofrecer un buen servicio: "Se espera un volumen muy importante de gente que puede hacer que colapsemos", ha recalcado.

Asimismo, si todo sale como creen, el beneficio económico "va a ser muy alto". Además, este evento es otro motivo para que los turistas recorran la provincia y los alrededores: "Que aprovechen para ver la provincia y quieran repetir".

Recorrido del eclipse total que atravesará España el 12 de agosto de 2026. Fuente: Instituto Geográfico Nacional

Zaragoza también se prepara

La capital aragonesa también mirará al cielo el próximo mes de agosto. Desde al área de cultura del Ayuntamiento de Zaragoza señalan que se está trabajando para que "sea un evento turístico" de primer orden en una época en la que la capital suele estar más vacía.

En Zaragoza habrá programación especial con actividades relacionadas con el eclipse. De este modo, habrá un trabajo específico con el objetivo de que sea un "evento de ciudad".

Durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, la propia alcaldesa, Natalia Chueca, ya manifestó la importancia del eclipse: "Zaragoza va a ser uno de los lugares privilegiados de la península donde se podrá observar un evento astronómico único y para la ocasión vamos a trabajar en una programación especial".

“La Noche del Sol”

En la estación de esquí de Javalambre, el punto más alto de la Sierra de los Arcos de las Salinas, se celebra este martes un evento como anticipo del eclipse solar, un lugar donde "seguro se va ver estupendo porque es la parte más alta", ha subrayado Fonda.

Un evento que durará todo el día con explicaciones astronómicas del eclipse, la repercusión que va a tener y otros temas científicos, todo ello acompañado de música y gastronomía.

Aunque las entradas online para los talleres de la tarde ya están agotadas, se venderán pases especiales en taquilla para quienes quieran disfrutar de la cuenta atrás.

Un eclipse único

Durante el eclipse, la luna, el sol y la tierra se alinearán y la silueta de la luna ocultará completamente el disco solar, oscureciendo el día durante unos segundos en el extremo norte de la Siberia rusa o la mayor parte de la mitad norte de España.

La última vez que algo así se vivió en España fue el 11 de agosto de 1999. Aunque solo fue parcial, la gente salió a la calle con sus gafas homologadas para presenciarlo. Casi tres décadas después, España vivirá uno de los mayores y más esperados eclipses de nuestros tiempos, ya que será uno de los únicos lugares del mundo desde donde será visible.

Dónde se verá el eclipse total en España. Federación de Asociaciones Astronómicas en España.

En España, el eclipse parcial empezará a las 19.30 y alcanzará su totalidad empezando por La Coruña a las 20.27 hasta Palma a las 20.32, unos 15 minutos antes de la puesta de sol.

Tras el eclipse de 2026, España vivirá uno nuevo el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero del año siguiente. Tras esta triada, no será posible observar otro eclipse igual en España hasta el 2053.