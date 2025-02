¿Habrá MotoGP en Aragón a partir de 2027? Así están las negociaciones con Dorna para la continuidad de Motorland

Alcañiz tiene asegurado el Gran Premio de MotoGP en 2025 y 2026, pero, de ahí en adelante, todo es una incógnita. Recientes declaraciones de los responsables de Dorna han hecho saltar las alarmas en los circuitos españoles, ya que plantean una reducción de las carreras en la península ibérica, de las cinco actuales, a dos o tres. Con Montmeló firmada hasta 2031, Jerez, Cheste y Aragón podrían quedarse sin prueba.

Ante ello, el Gobierno de Aragón no va a resignarse y tiene intención de reunirse cuanto antes con el CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, para abordar la continuidad de Alcañiz en el calendario de MotoGP. “Siguen llamando a la puerta nuevos países que quieran jugar en el circo de la MotoGP, pero nosotros también. Queremos seguir negociando con Dorna. Tenemos asegurado el Gran Premio hasta 2026, y queremos empezar ya las negociaciones con ellos para continuar de ahí en adelante”, ha apuntado el consejero de Turismo y presidente de MotorLand, Manuel Blasco.

En este sentido, la firma de Montmeló dejaría apenas una vacante en la península ibérica, lo que urge a iniciar las conversaciones lo antes posible. “Si no hubiera salido la noticia de Barcelona estaríamos mas tranquilos, porque quedamos en negociar a partir de 2026. El Gobierno de Aragón peleará con uñas y dientes para que siga habiendo Gran Premio. Veremos las condiciones y si las podemos cumplir”, ha señalado Blasco.

Sobre la mesa estará las condiciones que imponga la nueva propiedad de MotoGP, la empresa Liberty Media, responsable también de la Fórmula 1, como el canon de 12 millones anuales que ha firmado Barcelona, cuatro más que lo que ha abonado Aragón por mantener Alcañiz hasta 2026. “No me dijo Carmelo Ezpeleta que fuera cuestión de dinero. Me dijo que nos pondría encima de la mesa lo que la nueva propiedad quiere. No es cuestión de poner 12 o 13 millones, sino de ver las intenciones de la nueva propiedad”, ha contado el presidente de MotorLand.

Blasco ha realizado estas declaraciones tras formalizar la creación del Consejo Asesor Técnico, un órgano consultivo destinado a ofrecer apoyo y asesoramiento al Consejo de Administración de MotorLand en temas relacionados con el motor, innovación, búsqueda de oportunidades económicas y desarrollo territorial. Además, se busca fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, así como establecer sinergias con entidades públicas y privadas para fortalecer el tejido industrial vinculado a la automoción.