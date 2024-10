Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz: "El desarrollo del Bajo Aragón pasa por el desdoblamiento de la N-232"

Miguel Ángel Estevan (1973) asumió la alcaldía de Alcañiz el 17 de junio de 2023. Desde entonces, él y su equipo de Gobierno no han dejado de trabajar para mejorar su localidad, con un balance "muy positivo" de este año de legislatura y con muchos proyectos en mente.

No obstante, como alcalde de Alcañiz y vicepresidente de MotorLand Aragón, gran parte del foco se centra en el desarrollo del circuito y el Gran Premio de Motociclismo. En una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Miguel Ángel Estevan celebra el resultado de este último evento y espera que siga creciendo para favorecer el desarrollo de Alcañiz y de todo el Bajo Aragón.

En este aspecto, destaca también el ansiado desdoblamiento de la N-232, algo "importantísimo" para la zona.

P.- Como alcalde, pero también vicepresidente de MotorLand, ¿qué balance hace del Gran Premio de Aragón 2024?

R.- Como alcalde y como ciudadano es un balance extraordinario. Ha sido un acontecimiento que hacía años que no se volvía a vivir. Todo se debe al impulso y al esfuerzo del Gobierno de Aragón, sin ninguna duda. Ha sido el Gobierno de Jorge Azcón el que ha querido que Alcañiz y el Bajo Aragón tuvieran un Gran Premio como hacía años que no se veía.

Estos últimos años se había ido dejando, abandonando lo que era el circuito y lo que era ese campeonato de MotoGP. El Gobierno de Azcón, con Manuel Blasco a la cabeza, que es un consejero clave, ha hecho un impulso extraordinario, un esfuerzo muy importante, para afrontar los retos que había por delante.

Como alcalde estoy muy agradecido, y como alcañizano muy contento de que Motorland vuelva a ser lo que era.

P.- ¿Se cumplieron las expectativas?

R.- Sí, pero hemos de ponerlos en antecedentes. Se destituyó a un director gerente, se nombró a otro que ha dado un nuevo impulso a ese circuito, que es Jorge Panadés, un alcañizano que conocía que era MotorLand, el Bajo Aragón y Alcañiz. Ha sido un antes y un después en cuanto a celebración, hemos cumplido las expectativas sobradamente. Veníamos con muchas ganas de motos, muchas ganas de circuito, porque a los alcañizamos la gasolina les corre por las venas. Es muy importante ese tipo de acontecimientos para todo el Bajo Aragón.

P.- Fue su primera vez como alcalde. ¿Cómo lo vivió desde dentro?

R.- Con mucha emoción. El ser alcalde de Alcañiz, en este caso ser alcalde de tu ciudad, es lo más grande que te puede pasar en política. He tenido la oportunidad de estar también en Madrid cuatro años en el Senado, pero ser alcalde de tu ciudad es lo más emotivo y lo más gratificante que hay en política.

P.- ¿Qué supone para Alcañiz la celebración de este Gran Premio de MotoGP?

R.- Según el estudio que tenemos en la mano, la repercusión indirecta de celebrar un Gran Premio como el de MotoGP es de 47 millones de euros para toda la comarca, con lo cual, es algo muy importante.

El alcalde de Alcañiz junto a Jorge Azcón en el Gran Premio de MotorLand 2024.

P.- ¿Qué objetivos se ponen para el año que viene? Tanto novedades como cosas a mejorar…

R.- Nada más terminar este año el Mundial de MotoGP, cuando nos visitó Jorge Azcón, él enseguida dijo que el año que viene había que mejorarlo y ya han surgido ideas, lo que pasa que tampoco podemos lanzarlas. Pero son muy positivas para hacer grande el circuito de Motorland.

P.- Además, se han cambiado las fechas para el año que viene, adelantándose a junio.

R.- Sí, es una noticia muy gratificante porque este año ha sido el 1 de septiembre MotoGP y el 20 de septiembre fue la prueba de Superbikes, que también es importante y por la que la DGA apostó tres años de presupuesto.

En resumen, se queda mucho mejor si dilatamos el tiempo, habrá muchas más ganas de motos tanto al principio como al final. Es una cuestión que nosotros sí que dijimos, pero es una decisión de Dorna y nosotros la acogemos con muy buen sabor de boca y con muchas ganas de trabajar para las dos pruebas por igual.

P.- Se deseaban las pruebas de automovilismo o incluso se llegó a hablar de Fórmula 1. ¿Es posible?

R.- Hay que ser realistas. No es lo mismo el público de la moto que el público del automóvil. El público de la moto es mucho más llevadero, pernocta en cualquier sitio. En una celebración de un premio de Fórmula 1, en la que entra en disputa Madrid, Barcelona, Jerez y demás, hay que tener los pies en el suelo.

Podemos acoger otras pruebas del campeonato de automovilismo, no tiene por qué ser la Fórmula 1, que sean más asequibles para el entorno. Hay que recordar que Alcañiz y el territorio, es lo que es. Tenemos muchísimas camas de alojamiento, pero como digo, para celebrar un premio de Fórmula 1 tendríamos que cambiar muchísimas más cosas y estar algo más preparados.

P.- También hay que mencionar todas esas pruebas que se realizan otros fines de semana, aunque con menor repercusión. ¿Está satisfecho con la acogida?

R.- Muchísimo. El celebrar o no celebrar el Gran Premio supone que hay muchísima gente, muchísimos equipos y muchísimas empresas que quieren venir a probar el circuito mundialista. Eso es importante para el éxito del resto del año. Crea que, por ejemplo, en febrero no haya camas de hotel porque viene un equipo a probar durante 15 días unos frenos o viene a hacer unas tandas de tiempos o viene a probar el coche. No es solo en verano, sino que en noviembre y diciembre se están haciendo pruebas y eso es vital para el territorio.

P.- Otro de los temas principales es el desdoblamiento de la N-232. ¿Cuánto de necesario es para potenciar la economía de la zona?

R.- Es vital, es algo de carácter importantísimo. El desarrollo de Alcañiz y del Bajo Aragón pasa por el desdoblamiento de la N-232. Hace escasos quince días nos reunimos, a iniciativa del alcalde de Alcañiz, todos los alcaldes de la N-232 desde la Cartuja de Zaragoza hasta Valdealgorfa, que son los tramos afectados y que había comprometidos por el Gobierno de España para ejecución. Se disponían seis tramos, tres de ellos estaban licitados, los proyectos están sin entregar y tenían que estarlo a mediados de marzo.

Pedimos también la celeridad del tramo del Burgo a Fuentes, que está a un 50% de ejecución y no sabemos cómo va. Hicimos una reunión todos los alcaldes y tenemos las mismas preocupaciones. No nos supieron dar fechas en la Delegación del Gobierno y estamos a la espera de la redacción de una carta para solicitar una reunión con el ministro de Movilidad y Transportes en el Gobierno de España, Óscar Puente, a la que iremos todos los alcaldes afectados. Queremos saber de primera mano cuál es el compromiso de este Gobierno con el Bajo Aragón y con Alcañiz y los pueblos que rodean la N-232.

P.- ¿Y para el auge de MotorLand?

R.- Además de por MotorLand, es muy importante por el desarrollo socioeconómico de una comarca, que requiere una salida de una carretera desdoblada. Para MotorLand es muy importante, pero para los polígonos de La Puebla de Híjar, de Calanda, de Alcañiz, es fundamental porque crea prosperidad, crea una seguridad para todos los ciudadanos para circular de una manera mucho más sosegada por una autovía que por una carretera de un único sentido. Como digo, es importantísimo para todo el desarrollo del Bajo Aragón.

P.- En cuanto a su legislatura, ¿cómo valora este primer año?

R.- En resumen, va muy bien, pero la política es muy sacrificada y requiere mucho tiempo para hacer las cosas bien y para atender a los vecinos. Pero el balance como alcalde es muy positivo. Sí que requiere mucho desgaste, muchas reuniones, encuentros o protestas de vecinos por obras, que es normal. En general, es muy gratificante.

No hace falta que me lo diga nadie, estamos haciendo un gran trabajo, todo el equipo de Gobierno, que quiero recordar que estoy con un socio del Partido Aragonés y otro de Vox. Estoy muy contento porque me ayudan y porque estamos todos a una trabajando.

P.- ¿Qué otros proyectos tiene en mente?

R.- Hay muchos proyectos. Ahora mismo tenemos Alcañiz levantado completamente. Estamos construyendo una nueva piscina climatizada con unas dimensiones olímpicas, que es uno de los retos que llevábamos en el programa electoral. Ya han comenzado las obras, aproximadamente durarán un año. El coste de la piscina climatizada es de unos 2 millones y medio, y el Gobierno de Aragón nos ha hecho una primera mano con 300.000 euros.

Además de eso, hemos adquirido una parcela, una antigua estación de autobuses, conocida como los antiguos talleres de Amasa, que queremos destinarlo a un parquing municipal, porque la gente viene a aparcar al centro de la ciudad y no puede.

También estamos reformando un parque infantil, que tiene un coste de 900.000 euros. Eso estará concluido para finales de año próximo.

Miguel Ángel Estevan asumió su cargo en 2023.

A primeros de noviembre comenzamos las obras de la Casa Consistorial, con una subvención del Gobierno de España del Ministerio de Turismo, de 2 millones y medio, que será en el futuro Museo de la Ciudad. Esas obras están adjudicadas ya, tienen un plazo de ejecución hasta marzo del 2026 y son 2.500 metros cuadrados de instalaciones municipales.

Además, se concluirá en marzo el millón de euros de inversión de la continuación del tramo de la Vía Verde Val de Zafán entre Alcañiz y Valdealgorfa, se está construyendo el nuevo Vial del Hospital con una inversión de unos 7 millones de euros, etc.

Por último, el Ministerio de Transportes ha invertido unos 7 millones de euros en la humanización de las carreteras, que van a ser vías urbanas. Otros dos millones de euros se invertirán en el parador de turismo, en el que entran arreglos de una serie de cuestiones para el turismo o las murallas del castillo.

P.- ¿Y para la zona de la calle Trinidad?

R.- Tenemos previstas también, no más tardar de antes del año que viene, reacondicionar la zona, que también hay una serie de problemas y derrumbes. Hay que darle una solución inminente.

Tendremos que hacer la emergencia de las obras, porque hubo que tirar cuatro o cinco casas aproximadamente, hubo que desalojar a vecinos, y las casas por debajo están con graves problemas a raíz de una filtración de agua.