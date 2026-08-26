Un verano "muy sucio" en el Pirineo aragonés: "Nos hemos acostumbrado a que el turismo sea sinónimo de basura"

El Pirineo ha vivido un verano de gran afluencia de turistas. A pesar de los buenos números que eso significa para la economía local, dejan una huella negativa en los parajes naturales.

Se trata de la basura que se tira en los montes, barrancos o pozas de estos enclaves turísticos. Para despejar estas zonas y concienciar sobre la importancia de mantener limpios estos espacios nació el año pasado Tena Limpio.

Una red de voluntarios se dedica a hacer salidas para limpiar estas zonas de uno de los valles más concurridos por turistas y segundas residencias. Tras dos veranos recorriendo el valle ya concentran más de 1.420 kilos de basura recogidos.

A pesar de la buena acogida de esta iniciativa por parte de la población, sus voluntarios siguen viéndose rodeados de basura en cada expedición. "Sigue habiendo la misma cantidad o, incluso, más", recalca Jesús Paricio, propulsor de Tena Limpio y vecino de Biescas.

Dos voluntarios con basura que han limpiado en el Valle de Tena Cedida

En su última recogida el pasado domingo recogieron 23 kilos, que aunque pueda parecer poco desde la propia asociación denuncian que "siguen siendo demasiados". Otras salidas han llegado a superar los 180 kilos recolectados.

Una gran cantidad en la que destacan elementos tan raros como un parachoque de los bajos de un coche, sillas, o hasta un termo de caldera abandonado en un barranco.

Si bien Paricio señala que el impacto de las imágenes ha servido para "concienciar un poco" y es una actividad que cada vez tiene más aceptación.

Instituciones como la Comarca del Alto Gállego ha hecho entrega de guantes y pinzas a la asociación y la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala ha colaborado con la entrega de bolsas.

A pesar de ello, este verano se han encontrado con una situación que "va a peor" ya que han visto una mayor afluencia de turistas en la zona.

"Nos hemos acostumbrado a que el turismo sea sinónimo de basura cuando realmente no tendría por qué", reflexiona Paricio.

Esto ha supuesto que cambiaran sus ritmos de limpieza. Cuando comenzó esta iniciativa, las recogidas se organizaban cada dos semanas.

Pequeños voluntarios limpiando el Valle de Tena Cedida

Sin embargo, durante este mes de agosto han decidido intensificar las salidas todos los fines de semana ante "el peor mes" por la masificación del valle.

Una decisión que también viene acompañada para unir más fuerzas ya que de voluntarios en algunas fechas confiesa que van "más justos".

Así, aprovechan la avenida de gente voluntaria de otros puntos de la geografía española más allá de nutrirse de voluntarios de la zona.

"Hay algunos que vienen a pasar unos días y aprovechan para recoger y hacer la actividad", recalca este vecino de Biescas.

Ante la cantidad de kilos de basura que siguen recolectando, el trabajo de esta asociación no se frena.

De cara a otoño quieren impulsar una o dos recogidas al mes y la idea es que si se sigue sumando gente las salidas se intensifiquen en invierno, otro de los tiempos con más afluencia de turistas.

Al final, lo que buscan es concienciar a cuidar del medioambiente y respetar los parajes naturales.

"El valle lo sentimos como algo muy nuestro, nuestra casa, y lo tenemos que respetar y cuidar, es un trabajo de todos", concluye.