Educación y el Ayuntamiento de Huesca dotarán al CEIP Alcoraz de un espacio climático de vanguardia

La consejera de Educación Carmen Susín, junto con la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna y el director del CEIP Alcoraz, Jorge Coloma. Gobierno de Aragón.

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca han firmado este viernes, 3 de julio, el convenio para la naturalización del patio del CEIP Alcoraz. Un acuerdo que ratifica el compromiso de las instituciones con la mejora de las infraestructuras educativas sostenibles.

El acto, que ha tenido lugar en el propio centro educativo, ha contado con la presencia de la consejera, Carmen Susín, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

Este proyecto se integra en la filosofía del programa "Patios X El Clima", una iniciativa de educación ambiental que busca transformar los patios escolares en espacios más verdes, inclusivos y resilientes frente a la crisis climática. El objetivo principal es mitigar efectos como el aumento de las temperaturas mediante el diseño de "refugios" que ofrezcan sombra, vegetación y un uso seguro de los espacios exteriores.

Durante la firma, la consejera Susín ha destacado la relevancia pedagógica de esta intervención. “Con la firma de este convenio, no solo estamos reformando un espacio físico, sino que estamos impulsando una educación ambiental práctica”, ha declarado.

Momento de la firma del convenio entre Educación y Ayuntamiento de Huesca para la renaturalización del patio del colegio oscense. Gobierno de Aragón.

Igualmente, Susín ha hecho hincapié en que este proyecto trasciende la obra civil, ya que “nuestra prioridad es que los centros educativos de Aragón sean espacios seguros y modernos”.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha subrayado que la renaturalización del patio del CEIP Alcoraz es “un proyecto piloto” para la ciudad y una actuación “muy demandada tanto por la AMYPA como por la dirección del centro”.

Orduna ha destacado que el objetivo del Ayuntamiento es avanzar en la transformación de los patios escolares “que tienen básicamente hormigón” en espacios con zonas verdes, arbolado y distintas especies vegetales. De esta manera se pueden mejorar las condiciones frente al calor y usar los patios como recurso educativo.

Un proyecto participativo y sostenible

La transformación del CEIP Alcoraz es el resultado de un proceso participativo que ha involucrado a toda la comunidad educativa para identificar las necesidades del centro. La actuación cuenta con un presupuesto de 165.437,34 euros, que serán financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Huesca.

Las obras contemplan las mejoras como la reducción del calor mediante la demolición de pavimento duro e impermeable; plantar nuevo arbolado y especies vegetales, además de instalar pérgolas naturales para generar sombra; implementar Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible, y crear elementos singulares para el juego y la actividad docente al aire libre.

A través de este convenio, el Ayuntamiento de Huesca asume la contratación y ejecución de los trabajos, mientras que el Departamento de Educación autoriza la actuación y se encargará de integrar estas nuevas infraestructuras en la gestión ordinaria del centro una vez concluidas.