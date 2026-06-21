Barbastro celebra el 900 aniversario de San Ramón con el inicio de un Año Jubilar histórico

Barbastro ha honrado este domingo a su patrón, San Ramón del Monte, con los actos centrales de unas fiestas que este año adquieren un significado especial al coincidir con el 900 aniversario de su fallecimiento.

La efeméride da sentido al Año Jubilar de San Ramón, que se extenderá desde este 21 de junio de 2026 hasta el 20 de junio de 2027, y articula un amplio programa que combina celebraciones religiosas, actividades culturales, propuestas deportivas y actos populares para reivindicar el legado del Obispo Santo.

La jornada ha tenido como acto principal la misa de apertura del Año Jubilar, celebrada en la Catedral de Barbastro y presidida por el obispo de Barbastro-Monzón, Mons. Ángel Pérez Pueyo. En la ceremonia han participado los Danzantes de San Ramón y los Gaiteros del Somontano, que previamente han actuado en la plaza de la Constitución antes de acompañar a las autoridades hasta el templo.

Barbastro celebra el 900 aniversario de San Ramón.

Entre los asistentes han figurado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín; el alcalde de Barbastro, Fernando Torres; el delegado territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Moret; y numerosos representantes de la corporación municipal.

El Ayuntamiento ha estado representado por el alcalde y los tenientes de alcalde Blanca Galindo, Lorenzo Borruel, Pilar Abad y Silvia Ramírez, además de la concejal de Fiestas, Elena Olivera; el concejal de Servicios, Javier Garcés; y los ediles de la oposición Daniel Gracia, María José Grande y Beatriz Celma.

La jornada había comenzado a primera hora de la mañana con la tradicional romería hasta la ermita de San Ramón. La comitiva partió a las 7.30 horas desde la Casa del Amparo y, por primera vez, portó el nuevo relicario realizado con motivo del 900 aniversario.

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, destacó durante la presentación del programa festivo, celebrada el pasado 12 de junio en la ermita de San Ramón junto a la concejal Elena Olivera y la priora de la Cofradía de San Ramón, Balbina Campo, la relevancia de esta conmemoración.

“Este aniversario brinda una ocasión excepcional para proyectar nuestro patrimonio histórico y cultural y para agradecer el trabajo de todas las entidades y personas que mantienen viva esta tradición. San Ramón importa por su rechazo a las injusticias y su capacidad para resolver conflictos mediante la palabra, la razón y el derecho. Esa manera de ser nos ha hecho como somos”, señaló el alcalde.

Como novedad, las fiestas han incorporado este año una recreación histórica del destierro de San Ramón, celebrada el sábado 20 de junio ante numeroso público.

La concejal de Fiestas, Elena Olivera, definió esta cita como “una conmemoración colectiva de nuestra historia, de nuestras raíces y de una figura que forma parte de la identidad de Barbastro desde hace siglos”. Según explicó, la recreación busca acercar la historia del santo a las nuevas generaciones.

La representación teatralizada recorrió distintas calles del casco histórico hasta la ermita de San Ramón, recreando la expulsión del obispo de la sede episcopal de Barbastro y el inicio de su Camino del Destierro. La iniciativa contó con la participación de actores, asociaciones y voluntarios de la ciudad.

Las elevadas temperaturas y la situación de alerta roja por riesgo de incendios impidieron, sin embargo, la celebración de las tradicionales hogueras de San Ramón. Para mantener viva la tradición, el Ayuntamiento organizó un encendido simbólico en la ermita.

“Mediante luces, imaginación y buena voluntad lo llevamos a cabo. Hay que mantener la tradición”, subrayó Olivera.

Junto a los actos conmemorativos, las fiestas ofrecen una amplia programación cultural y festiva para todos los públicos.

Entre las actividades más destacadas figuran el tradicional Concierto de San Ramón de la Banda de Música Ciudad de Barbastro, las actuaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza, la representación de *El Rey León* a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, la observación astronómica de la Noche de San Ramón y el estreno de *El Cafetín de Valentín*, de La Melinguera Teatro.

El fin de semana central de las fiestas culminó el sábado por la noche en la plaza San Francisco con una multitudinaria velada popular. El grupo barbastrense Desde Arriba repasó los grandes himnos del rock español de los años ochenta y noventa antes de dar paso a una sesión musical a cargo de DJ Serentil.