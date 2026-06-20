Los 18.000 habitantes de Monzón sin agua potable por la rotura de una tubería: "Hay varias calles levantadas por obras"

Una avería en el sistema de abastecimiento de agua de Monzón, provocada por la rotura de una tubería, ha causado problemas de turbidez en la red de suministro desde el miércoles.

Como medida preventiva, las autoridades han recomendado a la población no consumir agua de boca hasta que las analíticas confirmen que vuelve a cumplir todos los parámetros de calidad.

Según ha informado el Ayuntamiento, el agua puede seguir utilizándose para el aseo personal y para cocinar.

La previsión es que la situación quede normalizada a lo largo del fin de semana, una vez se obtengan resultados favorables en los controles sanitarios.

Pili, vecina de Monzón, ha explicado a este diario que los residentes llevan varios días recibiendo avisos municipales para evitar beber agua del grifo. “Yo suelo comprar el agua embotellada, así que no me supone ningún problema, aunque sí he oído que en algunas zonas ha salido algo turbia, seguramente por las obras que hay con varias calles levantadas”, señala.

El consistorio ha trasladado a los vecinos la recomendación de Salud Pública de no consumir agua de boca. A lo largo de este fin de semana se espera solucionar el problema. Solo resta confirmar la recuperación de la calidad del agua mediante las correspondientes analíticas.