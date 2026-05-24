Las altas temperaturas disparan los rescates en el Pirineo aragonés: hasta 14 salvamentos en una semana

El buen tiempo y la entrada inminente en el verano hacen que el Pirineo aragonés se convierta en el punto perfecto para escapar de las altas temperaturas. La numerosa llegada de turistas con ganas de montaña también dispara las intervenciones de los Grupos de Rescate e Intervención de Montaña que en esta semana han tenido que realizar 14 rescates.

La semana comenzó con dos rescates con una diferencia de escasos dos minutos cuando a las 14.13 y a las 14.15 fueron requeridos el Greim de Boltaña y de Benasque.

El primero se debió a la caída de un ciclista en Murillo de Sampietro, sufriendo un esguince de muñeca. Tras localizar a los ciclistas de 57 y 62 años, fueron evacuados y trasladados al centro de salud de Aínsa.

Por su parte, el Greim de Benasque junto a la Unidad Aérea se desplazó hasta el corredor de la Rimaya del pico Maladeta. Dos montañeros de 18 y 19 años tuvieron que ser rescatados debido a sobreestimación de sus posibilidades, careciendo de material adecuado, planificación de la actividad y falta de atención y de nivel técnico.

El martes continuaron con un nuevo rescate a un senderista en Aínsa. El hombre de 75 años había sufrido un golpe en la cabeza tras tropezarse. Además, también una luxación en un dedo de la mano y posible fractura de costillas.

Tras localizar al senderista, fue evacuado y trasladado al centro de salud de Aínsa, para posteriormente ser llevado en ambulancia al Hospital de la localidad de Barbastro.

Al día siguiente, un hombre de 25 años fue rescatado en helicóptero tras sufrir un esguince en la Brecha de Rolando (Fanlo). El joven fue evacuado hasta la Pradera de Ordesa, donde le esperaban sus compañeros para trasladarlo al centro de salud más cercano.

El jueves se registraron dos nuevos rescates. El primero de un ciclista de 70 años herido con una lesión en la rodilla tras caerse en la pista forestal Ibirque (Sabiñánigo). El hombre fue evacuado en helicóptero hasta Nocito, donde se encontraba su vehículo particular.

A este se añade el rescate de un senderista en las inmediaciones del Pico Borreguil de la Cuca (Canfranc). El hombre de 74 años presentaba síntomas de agotamiento leve, no pudiendo continuar con la actividad por lo que fue evacuado en helicóptero y trasladado hasta el Hospital de Jaca.

8 rescates en fin de semana

El fin de semana dio comienzo el viernes con dos rescates a última hora de la tarde. Un parapentista había caído desde el Salto de Rialp (Castejón de Sos). El impacto contra el suelo le causó una posible fractura de una vértebra. Tras localizar al joven de 32 años, fue evacuado en el helicóptero medicalizado del 112 para ser trasladado al Hospital Miguel Servet de la localidad de Zaragoza.

El día acabó con el rescate de dos senderistas enriscados en Tossal de Cubera (Benasque). Hasta allí se trasladaron agentes del Greim que, al localizarlos, fueron evacuados hasta su vehículo particular en Llanos del Hospital. Se trata de dos hombres de 26 y 27 años y vecinos de Barcelona.

El sábado concentró el mayor número de rescates con hasta cinco. El día comenzó con el rescate de tres montañeros tras sufrir una caída uno de ellos. Una mujer de 57 años se había deslizado por una pendiente provocándole un esguince de tobillo y una contusión en la zona del pecho.

Tras sobrevolar la zona y localizar a los montañeros, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta su vehículo particular y la herida hasta la helisuperficie de Jaca, donde la esperaba una ambulancia para ser llevada al Hospital de la localidad de Jaca.

Un tropiezo y un esguince de tobillo también provocó el rescate de una mujer de 63 años en las inmediaciones del Pico Bisaurin. La herida fue trasladada hasta su vehículo particular en el refugio de Lizara.

Lo mismo ocurrió en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El Greim efectuó el rescate de dos senderistas tras la caída de uno, lo que le ocasionó un esguince en ambos tobillos.

La jornada siguió con el rescate de una familia, entre ellos, dos menores de 5 y 1 año cuando estaban de excursión en el collado de Totiellas (Aisa). La familia al verse superados por las condiciones del terreno tuvieron que ser rescatados y evacuados hasta su vehículo.

Para acabar el día, el Greim de Jaca auxilió a una mujer de 50 años tras sufrir un esguince de rodilla al tropezarse.

La intensa semana ha culminado con el rescate a un barranquista que tras un tropiezo en el barranco de la Peonera había sufrido un esguince de tobillo.

Tras sobrevolar la zona y localizar al barranquista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta el aeropuerto de Huesca Pirineos, y transferido a una ambulancia para ser llevado al Hospital San Jorge de la localidad de Huesca.