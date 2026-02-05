Ya es oficial: este conocido pueblo de Aragón construirá 22 viviendas públicas de alquiler tras 17 años sin obras

Después de varios meses esperando y tras concederse la licencia por parte del ayuntamiento en el mes de agosto, acaban de comenzar las obras para la construcción de 22 viviendas públicas de alquiler en Aínsa.

"Tras varias intentonas de inicio de las obras y después de varios meses esperando, por fin se inician las excavaciones donde se ubicará el ansiado edificio que albergará las viviendas que tanto demandan los habitantes del territorio, así como los nuevos pobladores que se quieren instalar en el municipio", ha apuntado el alcalde Enrique Pueyo.

Después de 17 años, la iniciativa privada ha tomado la delantera y se está construyendo un nuevo edificio para albergar pisos de alquiler. También han suscitado interés dos nuevas edificaciones que se pondrán en marcha próximamente.

Inicio de los trabajos en la parcela donde se ubicarán las 22 viviendas. Ayuntamiento de Aínsa

Desde la construcción de viviendas de protección oficial por parte del Gobierno de Aragón en el año 2005, la iniciativa pública estaba paralizada.

A raíz de la urbanización del polígono 12 y la reparcelación en el año 2016, el ayuntamiento buscaba posibilidades para construir vivienda pública. Gracias a una subvención de fondos europeos de casi un millón de euros y al apoyo del Gobierno de Aragón en 2021, se comenzaron a estudiar opciones de construcción de un edificio.

“Previamente se intentó crear una cooperativa, después se pretendió llevar a cabo la construcción directamente por parte del ayuntamiento. Ya en el 2022 se ofreció la subvención y la parcela a Suelo y Vivienda de Aragón, que aceptó ambas cesiones para intentar sacar adelante la construcción de vivienda pública”, ha recordado el alcalde.

Tras el cambio de gobierno autonómico, el ayuntamiento tanteó al nuevo ejecutivo para saber si estaban dispuestos a continuar con la propuesta municipal. Varias reuniones después, aceptaron construir el edificio desde Suelo y Vivienda de Aragón.

“Pasados todos estos acontecimientos por fin parece que comienza lo que era un anhelo desde hace muchos años”, celebra Pueyo.

“La situación de la vivienda en Aínsa está altamente tensionada por la escasa oferta y la alta demanda. Con las iniciativas privadas y ésta pública se espera que en un par de años haya más viviendas disponibles tanto de alquiler como de compra, algo que hará crecer el municipio de Aínsa considerablemente”, ha concluido el alcalde de la localidad.