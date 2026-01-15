Una ciudad del Pirineo revive edificios históricos con nuevas viviendas: "El 70% de los clientes son de fuera de Aragón"

La vivienda es un bien preciado, aún más en estos días donde los precios suben, pero la escasez de la misma se hace patente. La falta de suelo para construir se ha convertido en uno de los principales problemas a los que se enfrenta Aragón, lo que ha evidenciado el aumento del valor del metro cuadrado en muchos municipios.

Jaca no se ha librado de ello. Propulsado por el turismo de montaña, los precios del metro cuadrado oscilan de media en 2.721 euros, según un informe elaborado por la Cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza.

Para paliar esta problemática, este municipio oscense se ha salido de la norma de construir en solares en los que crear grandes urbanizaciones para darle una segunda oportunidad a edificios históricos que conforman el Casco Viejo de Jaca.

Los portales inmobiliarios ya son muestra de este 'boom' por el interés del centro de la ciudad, en los que señalan que hasta siete edificios del Casco Histórico se han puesto a la venta tras pasar por chapa y pintura. Así, edificios con años de historia se convierten en viviendas de gran tamaño y con vistas privilegiadas desde calles céntricas como la plaza Biscós, la calle Mayor, Ramiro o Bellido, entre otras.

Aunque esto no es nuevo, ya que desde el Ayuntamiento de Jaca impulsaron la reconversión del Centro Histórico con la rehabilitación de edificios de esta zona para paliar la falta de viviendas en plena crisis de 2008.

Exterior de la promoción de Jacetania 2000 en la calle Ramiro I Jacetania 2000

Ese fue el pistoletazo de salida para una modalidad que se ha puesto en auge y comenzó con la reconversión de un edificio en la céntrica plaza Biscós de la mano de la inmobiliaria Jacetania 2000.

La misma promotora que está detrás de dos de los edificios que están actualmente a la venta en este enclave turístico, en la calle Bellido y en Ramiro. "Vimos que hay edificios que no tienen potencial por su estado actual, pero que rehabilitándolos pueden llegar a atraer más al cliente", explica Sergio Sánchez, de Jacetania 2000. Así, de la mano del Ayuntamiento y Patrimonio, apuestan también por mejorar la fachada para recuperar su esplendor y que complete el conjunto.

Tal es el auge y la rentabilidad que han visto las promotoras, que los pocos edificios que no han sido ya rehabilitados ya han sido captados: "El casco antiguo se ha acelerado, apenas quedan edificios y los pocos que hay están en venta o ya medio cerrada su venta con promotores locales".

Dentro de esta apuesta también se encuentra Garlan Inmobiliaria con tres promociones, Atelier Homes y Bienes Raíces con una cada una con precios que van de una horquilla de los 230.000 euros a los 400.000.

Pros y contras

Si bien afrontan el reto de obrar en edificios con muchos años a sus espaldas y que colindan con estructuras en sus mismas condiciones, por lo que "siempre andas con peligro" ya que "tienes que tirar el edificio y sostener el resto".

Además, la localización de los mismos no permite la entrada de vehículos pesados, por lo que la construcción se tiene que adaptar al medio, lo que "puede ampliar plazos".

No es lo único, ya que su ubicación también complica la posibilidad de garajes o zona de piscina, puntos que suman para aquellos que dedican estas viviendas como segunda residencia, lo que "frena un poquito la venta".

Aunque en el caso de esta inmobiliaria, dentro de sus dos ofertas en la calle Bellido número 4 solo quedan dos viviendas por vender, en precios que oscilan entre los 300.000 euros y los 360.000 euros. Mientras que en la de Ramiro I, los cinco pisos que lo ocupan apenas falta uno por vender.

A pesar de que la falta de vivienda entre los vecinos es notoria, los que más apuestan por estas nuevas viviendas son el "70% fuera de Aragón". Así, se consolidan los interesados desde Navarra, País Vasco y se está comenzando a consolidar el interés de los madrileños gracias a las conexiones de la autovía.