El Ayuntamiento de Barbastro compra el colegio de los Escolapios por 2,5 millones de euros: "Es favorable para las dos partes"

El Ayuntamiento de Barbastro ha firmado este 17 de diciembre ante notario el acuerdo de compra del inmueble del colegio de Los Escolapios (incluyendo su Iglesia).

La adquisición del edificio y la Iglesia de Los Escolapios permitirán en un futuro, ampliar las dependencias municipales y dotar al consistorio de más espacios.

La Orden religiosa cuenta con 3 años para construir en la ciudad otro centro educativo en el que seguir impartiendo clases "otros 300 años".

En el acuerdo, se garantiza mantener el edificio histórico y, también, la permanencia de la Orden Escolapia en la ciudad, ya que la operación hace posible (una vez aprobado ya definitivamente en el pleno de mayo de 2024 el Plan Parcial de Campo Escolapios) que las Escuelas Pías de Emaús puedan construir sobre parcelas de su propiedad ubicadas en la zona un nuevo colegio, lo que permitirá desalojar las actuales dependencias y hará posible que la Orden continúe con la labor educativa que desempeña en la capital del Somontano desde 1677.

Ahora, y con la compra ya formalizada, se cuenta con que la Orden construya el nuevo edificio en un plazo de tres años, momento en el que las actuales instalaciones dejarán de prestar servicio como centro escolar y el Ayuntamiento podrá proceder a las reformas y actuaciones que considere para ponerlas a servicio de la ciudadanía.

Firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Barbastro y los Escolapios.

“El edificio de Escolapios era la opción natural de crecimiento de las instalaciones del consistorio y nos permitirá centralizar en un mismo enclave todas las dependencias administrativas con el consiguiente ahorro de recursos", ha explicado el alcalde Fernando Torres.

"Estamos, además, ante una operación de ciudad, porque este acuerdo permite garantizar que las Escuelas Pías de Emaús continúen desempeñando su labor en Barbastro construyendo un nuevo colegio que estará todavía mejor adaptado a las necesidades del alumnado y que permitirá ofrecer también enseñanza para la franja de 0 a 3 años, algo que ahora no se ofrece”, ha asegurado el regidor.

El Ayuntamiento de Barbastro adquiere el inmueble por 2,5 millones de euros que se han obtenido gracias a la venta de parcelas industriales sin uso y de propiedad municipal situadas en el Área 108 del Polígono Valle del Cinca a una mercantil que ampliará sus instalaciones en la ciudad creando un mínimo de 20 nuevos empleos.

Estas parcelas, que totalizan 160.000 metros cuadrados, llevaban lustros sin uso alguno y su venta se formalizó este mes de septiembre, con lo que el Ayuntamiento ingresó la cantidad citada.

En la atención a los medios, y junto al Alcalde Fernando Torres y la Primera Teniente Alcalde y Concejal de Hacienda Blanca Galindo, han estado presentes también el Provincial de Escuelas Pías Emaús Jesús Elizari y la Directora de Escolapios Barbastro Toñi Hervás.

Sobre el acuerdo, el Alcalde Fernando Torres destaca que en este 17 de diciembre se culmina una de las operaciones patrimoniales “más importantes que se han hecho en esta ciudad en muchos años” gracias a un acuerdo “favorable para las dos partes y para la ciudad”.

La compra, y así lo recuerda el primer edil, “se completa gracias a la venta de unas parcelas industriales en desuso que van a garantizar ahora nuevos desarrollos industriales” y permite al Ayuntamiento “adquirir un edificio de valor histórico y turístico incalculable que forma parte de la memoria de Barbastro, fue el primer colegio de los Escolapios en España, cuenta con una Iglesia en sus dependencias que destaca por su excelente acústica”.

Además, destaca Fernando Torres, “con la operación se garantiza el futuro de la Orden en Barbastro, porque la Orden construirá un nuevo Colegio que permitirá mantener los servicios educativos actuales y ampliar con otros nuevos”.

Desde la Orden Escolapia, la directora del Centro Toñi Hervás, recuerda que el colegio está en su actual emplazamiento desde 1721 y que hoy ofrece Educación Infantil, Primaria y Secundaria, incluyendo Formación Profesional Básica.

La venta, destaca la directora “hace posible la construcción de un nuevo colegio en La Millera (en el entorno del Lidl) que estará diseñado con alta eficiencia energética contará con planta baja, sótano y dos alturas y podrá responder a los retos de la educación del siglo XXI”.

El centro cuenta hoy cuenta con 391 alumnos y 51 trabajadores y, durante su historia, ha prestado servicio a 91.200 escolares, ha destacado también. Jesús Elizari, Provincial de Escuelas Pías Emaús, ha reafirmado el compromiso de la Orden Escolapia con la ciudad: “nuestra convicción, porque son nuestros principios, es dar servicio a la gente que nos acoge. Muchísimos escolapios han vivido y han muerto aquí y nuestro compromiso es mantenernos, como mínimo otros 300 años más aquí. Éste es el primer colegio escolapio de la historia de España”, señala.

Por último, la Primera Teniente Alcalde y Concejal de Hacienda Blanca Galindo, ha destacado que la compraventa es posible gracias “a dos voluntades que se han unido”, siendo una el compromiso de la Orden para construir un nuevo colegio en Barbastro y la otra “el interés del Ayuntamiento” por el edificio que hoy ocupa el Colegio.

El acuerdo, destaca la edil “salvaguarda en todo momento la propiedad del edificio por parte del Ayuntamiento” estableciendo que, en el caso de que pudiera llegar a no construirse el nuevo colegio”, el Ayuntamiento mantendría la propiedad del inmueble y la Orden Escolapia debería asumir el pago de una indemnización por daños y perjuicios.

“Está cláusula se incluyó a propuesta de la Orden Escolapia y eso refleja claramente la voluntad que la Orden tiene de permanecer en la ciudad. Con la compra de este edificio atendemos dos necesidades: la de más espacio que tiene el Ayuntamiento y la de contar con un nuevo colegio en la ciudad que tiene la Orden. Tanto es así que hasta el notario nos ha felicitado por la forma como se ha sustanciado el acuerdo”, ha concluido la edil.