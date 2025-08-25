Siguen las denuncias por acampadas ilegales en el Pirineo aragonés: ya son más de 100 en lo que va de mes

Agentes para la Protección de la Naturaleza colaboran con la Guardia Civil y la Policía Nacional para controlar acampadas ilegales en el entorno del ibón de Anayet. Gobierno de Aragón

Continúan las denuncias por acampar sin permiso en el Pirineo aragonés. Este domingo se ha llevado a cabo la incoación de 25 denuncias por no cumplir con los requisitos que exige la legislación vigente. Esto se debe al control de una quincena de tiendas de campaña repartidas en el entorno de los ibones de Anayet, en el término municipal de Sallent de Gállego.

Pero esto no es algo nuevo. La semana pasada en este mismo espacio se elevaron a 86 propuestas de sanción por acampar de forma ilegal y sin haber comunicado su presencia al órgano competente ni al Centro de Emergencias 112, donde se encontraron hasta 46 tiendas de campaña.

Se desplazaron efectivos del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Huesca y Agentes para la Protección de la Naturaleza (APNs) del Área Medioambiental 2 Alto Gállego en colaboración con profesionales del SEPRONA de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En total un dispositivo de siete personas validado por el Área de Turismo de la Comarca Alto Gállego, para identificar a los acampados y solicitar la documentación necesaria, de la cual la mayoría de los acampados no contaba con ella.

Al tratarse de un espacio natural protegido, la acampada únicamente está permitida bajo determinadas condiciones y con una autorización expresa.

Así, este domingo a todos los denunciados se les indicó la obligación de obtener esa comunicación y el resto de condiciones que deben cumplir a la hora de acampar en este paraje: una de ellas es que se ha de instalar la tienda a más de 100 metros de la orilla del ibón de Anayet. También se les recordó la prohibición de bañarse en sus aguas.

Estas últimas semanas se ha llevado a cabo un incremento notable de la afluencia de personas que pernoctan en la zona, impulsado por la difusión en redes sociales y en páginas web de empresas que, de forma irregular, ofrecen estancias y cobran por acampar sin contar con la preceptiva autorización administrativa.

El ibón de Anayet y su entorno, recuerdan desde el Gobierno de Aragón, forman parte de un espacio natural protegido, donde la acampada únicamente está permitida bajo determinadas condiciones y con autorización expresa, con el objetivo de preservar el ecosistema y evitar daños a la flora, fauna y paisajes de alto valor ambiental.

Desde el Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón en Huesca se va a continuar realizando la labor de control de actividades de este tipo, tanto en este paraje como en otros del Pirineo Aragonés, puesto que la acampada libre está totalmente prohibida en toda la Comunidad Autónoma.