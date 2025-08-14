La DO Somontano lamenta el macrobrote de salmonelosis de Barbastro: “Se toman todas las medidas necesarias”

Tras conocerse el origen del macrobrote de salmonelosis en Barbastro, la Denominación de Origen Somontano, como organizadora del Festival Vino Somontano donde se transmitió la enfermedad, ha mostrado toda su solidaridad con los más de 500 afectados, deseándoles una pronta recuperación y esperando que recuperen su vida normal lo antes posible.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y mostramos toda nuestra solidaridad con los afectados, tanto con los más de quinientos que han requerido atención médica como con los que no han acudido al médico y han sufrido las consecuencias en sus casas. Confiamos en la recuperación de los que todavía siguen convalecientes y en la vuelta a la vida normal de todos los afectados. Eso ha sido siempre, es y será lo más importante”, exponen en un comunicado.

Así se inicia el texto que han emitido una vez se ha conocido que el origen estaba en un tomate triturado que se utilizó como base para unas tostadas. Desde la Denominación de Origen Somontano felicitan el “extraordinario trabajo, rapidez y diligencia” del Departamento de Sanidad para hallar la causa del brote y “concretar responsabilidades claras y delimitadas”.

Además, desde la DO han remarcado que en los 25 años de historia del festival se han tomado “todas las medidas necesarias” para el desarrollo de sus actividades, incluida la muestra gastronómica. “Siempre se ha contado con la aprobación de la autoridad competente para abrir la muestra tras el estudio de la memoria técnica que se presenta acreditando tener todos los permisos y documentación”, señalan.

Finalmente, desde la DO reivindican la historia y trayectoria del Festival Vino Somontano y “la de los más de 20 restaurantes y establecimientos de su muestra gastronómica”. “Edición tras edición, han demostrado una profesionalidad y buen hacer que han posicionado al certamen como uno de los más relevantes a nivel nacional”, añaden, concluyendo, de nuevo, deseando una pronta recuperación para los convalecientes.