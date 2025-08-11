Nueva polémica en Huesca: el torero Manuel Escribano ondea una bandera de España con el lema “Sánchez a prisión”

La polémica continúa en las fiestas de San Lorenzo. Después de los gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta”, el presidente del Gobierno ha vuelto a ser protagonista involuntario en el segundo día de festejos taurinos en la Feria de la Albahaca, que ha generado un importante revuelo.

El torero Manuel Escribano finalizó su faena y, mientras lo celebraba, recibió una bandera de España desde el público en la que se leía el lema “Sánchez a prisión”. Con ella dio la vuelta al ruedo.

El propio Escribano repetirá este lunes al ser el elegido para sustituir a Morante de la Puebla, que sufrió este fin de semana una fuerte cornada en Pontevedra.

El torero no se ha pronunciado sobre este incidente, aunque sí ha agradecido a través de su cuenta de Instagram el cariño recibido por el público de Huesca. “Qué tarde y qué afición más bonita. Gracias Huesca”, escribe.

La polémica ya estuvo servida en el momento del chupinazo que dio inicio a las fiestas de San Lorenzo. El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, el popular Octavio López, que ha instado a la concejala de Turismo, Nuria Mur, a detener por unos segundos la lectura del pregón para que se escucharan los insultos contra Pedro Sánchez que coreaban cientos de asistentes desde la plaza de la Catedral.

"Déjales, déjales, que están contra Pedro Sánchez", decía riendo López al oír cómo cantaban 'Pedro Sánchez, hijo de puta'.

Tras esas palabras, la propia alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, instaba a la edil a esperar, ya que los gritos y los silbidos hacían que no se le oyera con claridad. "No se le oye", se escucha decir a la regidora, ligeramente nerviosa.

La respuesta del PP no tardó en llegar. La propia alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, contestó rotunda: "Qué desesperado debe estar el PSOE para tergiversar todo y cuanto pasa en Huesca", ha escrito en redes.

Además, el consejero López asegura que se dirigió a la concejala para “hacerle ver que no se le escuchaba en la calle y que la algarabía y la multitud hacían inaudibles sus palabras”. “Mi talante está en las antípodas de lo que puede desprenderse de dichas imágenes. Me he mostrado siempre partidario del respeto, el diálogo y el acuerdo”, añadió en un comunicado.