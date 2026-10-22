Vox vincula la inmigración "ilegal y descontrolada que importa el PSOE" con las agresiones a homosexuales

Vox ha encendido la polémica este jueves en Aragón al vincular en el pleno de las Cortes las agresiones a homosexuales con la inmigración.

La eliminación de más de 160.000 euros en ayudas para proyectos LGTBIQ+ ha enfrentado al vicepresidente Alejandro Nolasco con toda la oposición.

El PSOE ha criticado el aumento de agresiones en 2025, un 77% que hace tres años, “cuando entró Vox a gobernar”.

La diputada Mónica Iglesias ha asegurado que hay aragoneses que siguen sufriendo violencia por su orientación sexual y ha acusado al PP de ser cómplices por firmar un “pacto del odio” con Vox.

Para Nolasco, todo esto es una mezcla de “mitin y mantras”.

El líder voxista se ha negado a dar dinero para charlas a asociaciones que “quieren captar votos” para la izquierda y ha recordado que las personas agredidas tienen en su mano el Código Penal.

“Los recursos son finitos. No estamos para alimentar chiringuitos favorables a ustedes”, insistía.

En su opinión, el mayor peligro para los homosexuales “es la inmigración ilegal, descontrolada y masiva” que importa el PSOE.

“He estado en 22 países musulmanes. El Islam es incompatible con los derechos de la mujer y, por supuesto, de los homosexuales. Si hubiese billete de vuelta y los mandásemos a sus países de origen bajarían drásticamente las agresiones”, afirmaba.

Lejos de quedarse ahí, ha incidido en que, tras décadas con las estadísticas a la baja, “ahora hay un repunte”. ¿De verdad creen que no tiene nada que ver? Evidentemente, claro que tiene que ver”, zanjaba.

Desde el partido han dicho, incluso, que si quieren mantener el chiringuito “que lo financien sus partidos”.

“Dejen de tratar a los homosexuales como si no pudiesen valerse por sí mismos. Es indignante que estuvieran en una línea para luchar contra la discapacidad”, exponía Nolasco.

Sus palabras han tenido una durísima respuesta por parte de la oposición. La líder de IU, Marta Abengochea, ha criticado que no haya un minuto en el que no sea “el más racista y fascista”. “Hace demagogia pura y dura constantemente. Utiliza una parte de su Consejería para recortar derechos y la otra, para nada. Quieren enfrentar al último contra el penúltimo”, le decía.

Pilar Buj, de Aragón Existe, también ha calificado los cambios en la convocatoria de ayudas de “burla que se ensaña con las personas con vulnerabilidad” y Mary Carmen Bozal, de CHA, ha lamentado que el odio “no deje de crecer”.

“Ni siquiera escuchan a las entidades aragonesas. Esto no va solo de subvenciones sino de a quién deciden dejar sin apoyo. No vamos a callarnos mientras dejan a personas sin atención”, prometía.

Vox ha encontrado el único apoyo en Susana Gaspar (PP), quien ha dicho que para pacto de la vergüenza, el del PSOE con Bildu.