PP y Vox alientan el pacto por el Senado en Aragón: no destapan sus candidatos y se lo juegan todo en Zaragoza y Huesca

PP y Vox siguen dejando pistas sobre su posible pacto por el Senado en Aragón. "Nada está cerrado" y, según cuentan desde dentro, todo va cambiando "prácticamente cada día", pero el acuerdo podría no tardar mucho en materializarse.

A las declaraciones de los líderes nacionales, que han prometido "altura de miras" para que la Cámara Alta "no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces", se une otro indicio especialmente revelador: ni unos ni otros han hecho oficial sus cabezas de lista al Senado por Zaragoza, Huesca y Teruel.

Ninguno oculta que esto se debe a que hay una negociación en marcha. La clave está en cómo se lleva a término.

La intención es que tanto el encaje como los nombres de los cabezas de lista se conozca a la vez. No ocurrirá como con el PSOE, que cerró su candidatura al Senado para anunciar, pocas horas después, que había llegado a un acuerdo con Frente Amplio.

En el caso de PP y Vox, todo apunta a que pronto habrá noticias.

Sobre la mesa hay dos opciones: la fórmula 2+1 -que el PP incluyera a un candidato de Vox en su lista de tres nombres al Senado- o que estos últimos no se presenten.

La derecha se lo juega todo en Zaragoza, Huesca y otras 17 circunscripciones. Las dos formaciones se arriesgan a verse superadas en todas ellas por la lista Senado de Progreso, que podría llevarse los tres senadores si concurren por separado.

Esto mismo ocurre también en Valencia, Sevilla, Castellón, Asturias, Badajoz, Cádiz, Pontevedra, Huelva, Cáceres, Alicante, Jaén, Granada, Guadalajara, y Córdoba, además de las tres circunscripciones insulares.

Si Vox no se presenta, el reparto más probable da 162 senadores a la derecha, con un 87% de probabilidades de alcanzar los tres quintos (161), según las simulaciones realizadas por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Las opiniones

Entre los consultados hay opiniones de todo tipo. No obstante, en las filas del PP la opción preferida es que Vox dé un paso a un lado y cederles a cambio senadores autonómicos en las circunscripciones afectadas.

"Sería raro que alguien de Vox fuese en nuestras listas por más que se le presentase como independiente o que tuviera un perfil más moderado", comentan.

La operación será de microcirugía, y no es para menos, ya que si llegaran a la mayoría cualificada de tres quintos podrían renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin contar con el PSOE.

Los partidos tendrán hasta el próximo lunes para ponerse de acuerdo. De hecho, Vox tiene un acto de presentación en Talavera de la Reina al que tiene intención de acudir ya con sus representantes elegidos.

Las fuentes regionales consultadas por este diario insisten en que las conversaciones están "vivas" y en que lo que en un principio parecía seguro "ha ido cambiando con el paso de los días". "Todo puede variar hasta el último momento", agregan.

Vox y la vicepresidencia

Los de Abascal confirmaron este miércoles a Carmen Rouco como candidata al Congreso de los Diputados por Zaragoza.

La actual vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón podría terminar cambiando la Aljafería por la carrera de San Jerónimo a los pocos meses de tomar posesión en el cargo.

Si resulta elegida, el Parlamento tendría que escoger a su tercer vicepresidente primero en menos de un año.

El cargo lo empezó ocupando en marzo el popular Fernando Ledesma, pero a los dos meses dio el relevo a Rouco como parte del pacto entre PP y Vox para hacer presidente a Jorge Azcón.

Este mismo pacto es el que garantiza que la vicepresidencia seguirá en manos de los de Abascal aunque la ahora diputada autonómica ponga rumbo a Madrid.

¿Y quién sustituiría? El actual portavoz, Santiago Morón, sonó durante semanas para la vicepresidencia y vuelve a ser el mejor posicionado en las quinielas.

Desde el partido no aclaran nada en este sentido, de modo que, de darse el caso, Bambú volverá a tener la última palabra.

Lío en el Frente Amplio

La confección de listas ha agitado en las últimas horas la política autonómica.

Este miércoles era CHA quien renunciaba a presentar candidato al Congreso de los Diputados por Teruel "para evitar la dispersión del voto y hacer todo lo posible para conseguir una mayoría progresista".

Y la decisión no ha podido ser más polémica. IU hizo público un durísimo comunicado en el que rechazaba la renuncia de Chunta y prometía hacer todo lo posible para conseguir que haya una candidatura en Teruel.

Mañana viernes, el partido de Jorge Pueyo celebrará un Comité Nacional extraordinario para elegir a la persona que encabezará la lista de CHA-Frente Amplio Aragón al Congreso por la circunscripción de Zaragoza y el resto de representantes a las generales.