Para conmemorar los 25 años se ha realizado un acto institucional E.E.

La Facultad de Educación celebra sus 25 años: charlas, talleres, reconocimientos y muchos recuerdos

La Facultad de Educación está de celebración. Hoy, 22 de octubre, se conmemoran los 25 años de este centro.

Sus orígenes se remontan al curso académico 2001-2002, cuando se impartió por primera vez en Aragón la licenciatura de psicopedagogía.

Además, en los primeros años del centro, la titulación de Magisterio se realizaba en tres años.

Fue a partir de 2009, cuando las diplomaturas se convirtieron en estudios de cuatro años y se comenzó a impartir Magisterio en Educación Primaria e Infantil.

Cambio de sede

Uno de los momentos simbólicos de la facultad fue el cambio de sede.

En el año 2014, la universidad pasó al Campus de San Francisco, dejando atrás el edificio ubicado en San Juan Bosco, 7.

De esta manera, se dio respuesta a un deseo de los estudiantes y profesores por contar con unas instalaciones dignas que permitiesen atender de forma adecuada las titulaciones que se impartían.

Asimismo, la plantilla de profesores también se ha ampliado. De los 90 que comenzaron en el curso 2001-2002, se ha pasado a más de 200 en la actualidad.

En este sentido, la Facultad de Educación se encuentra entre las 200-300 mejores universidades del mundo en este ámbito según el Ranking de Shanghai.

Actividades programadas

Para conmemorar este cuarto de siglo, la Facultad de Educación ha organizado diferentes actividades.

La celebración ha comenzado con una charanga a las puertas de la universidad a las 11.00 horas.

Tras ella, un gran programa de charlas, talleres y exposiciones, entre otras actividades, completan el día de celebración.

En esta línea, la rectora, Rosa Bolea, ha destacado que, "hoy es un día de orgullo para la Universidad de Zaragoza. La Facultad de Educación ha vivido en estos 25 años grandes cambios".

Además, el decano de la Facultad de Educación, Santos Orejudo, también ha expresado su orgullo y ha deseado que este día "sea un día emotivo y entrañable en el que las personas tengamos un rato para encontrarnos".

Con una jornada llena de actividades para todos los públicos, la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza celebra un cuarto de siglo al pie del cañón.