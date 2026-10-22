Azcón agita contra Pueyo las discrepancias del Frente Amplio en Teruel e insinúa un "pacto oculto" con el PSOE

Las desavenencias alrededor de la coalición CHA-Frente Amplio en Aragón han eclipsado casi por completo el debate sobre vivienda de este jueves en el pleno de las Cortes.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha atacado a Jorge Pueyo (CHA) tras conocerse que el partido, dentro de la unión con Izquierda Unida, no presentará listas en la provincia de Teruel alegando "responsabilidad política". IU, por su parte, sí tiene previsto hacerlo.

En pleno debate entre los partidos, el líder de la DGA ha irrumpido acusando a Pueyo de tratar a Teruel como una provincia "de segunda". "¿Por qué sí se presentan en Huesca? ¿Los de Teruel están en un segundo plano?".

Azcón ha llegado a insinuar que existe un "pacto oculto" entre la formación aragonesista y el PSOE para rentabilizar los resultados con una menor división de la izquierda. Estas declaraciones llegan tras días de rumores a nivel nacional sobre esta cuestión.

"CHA ha vendido sus principios y sus valores", ha apuntado el presidente, quien cree que esta maniobra tampoco les asegura "sillones".

El jefe del Ejecutivo ha planteado si CHA "entrega" al PSOE cuestiones como el criticado corredor Cantábrico-Mediterráneo. Ha augurado que saldrán "voces críticas" contra esta decisión. "El único traidor a Aragón es usted", ha afirmado.

Fuerza electoral

"A nosotros el corazón nos pide presentarnos, pero la cabeza nos dice que está preocupado, sabe que puede perder fuerza electoral", ha respondido Pueyo.

El portavoz ha defendido las iniciativas presentadas durante su etapa en el Congreso para la provincia turolense. Entre ellas, las ayudas al funcionamiento y frente a los daños por la DANA, la negativa al decreto antiapagones o el rechazo a "medidas racistas" de Junts.

El portavoz y presidente de CHA, Jorge Pueyo Cortes de Aragón

"Son unos lamebotas de Madrid, lo que hacen es levantar el dedo cuando se lo piden", ha dicho al PP.

El debate parlamentario venía caldeado alrededor de la cuestión de la vivienda, el motivo original de la comparecencia de Azcón a petición de CHA. Pueyo ha denunciado que "los alquileres están batiendo récords históricos".

El diputado ha instado a la DGA a aplicar las zonas tensionadas y ha recordado que algunos alcaldes o presidentes autonómicos del PP lo han pedido también. Pueyo ha lamentado que por esta circunstancia se pierdan 180 millones de euros en ayudas estatales, que el Ejecutivo recurrirá.

"Cuando los alcaldes les piden ayuda, les cierran la puerta en las narices", ha insistido.

Azcón ha acusado a Pueyo de hacer "populismo" con la vivienda y ha reiterado que no aplicará "fórmulas fracasadas de la izquierda". Ha calificado a la diputada de CHA, Verónica Villagrasa, como "la peor directora general de Vivienda de la historia de Aragón".

Entre los grupos, Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) ha obviado las discrepancias en el Frente Amplio después de que Azcón asegurase que "se está frotando las manos" al no tener que competir con CHA. El portavoz ha vuelto a pedir medidas concretas para el medio rural.

La portavoz y coordinadora autonómica de IU, Marta Abengochea, tampoco ha entrado al trapo. Sí había valorado esta cuestión en unas declaraciones previas.

"Vamos a ir juntas en esto para frenar a un Gobierno ultra", ha resaltado sobre el problema de la vivienda.

"Castigar" a Aragón

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, cree que Azcón "antepone" el "enfrentamiento" con el Gobierno de España y eso "castiga a Aragón". "Le puede más ser oposición antes que dedicarse a trabajar", ha añadido.

Alegría ha recordado, como Pueyo, que Alfonso Rueda (Galicia) sí se ha acogido a la declaración de zonas tensionadas.

Santiago Morón (Vox) ha cerrado filas con la política de vivienda del Gobierno de coalición en Aragón. El diputado ha alertado sobre los problemas entre los jóvenes para emanciparse.

Ana Marín (PP) ha retomado el debate sobre Teruel. Ha acusado a CHA de utilizar a la provincia con "fines partidistas".