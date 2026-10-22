Auge y caída de Podemos en Aragón: de gobernar con Lambán a la última bala de las elecciones generales del 29-N

Podemos Aragón escribe rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre un nuevo capítulo marcado por la incertidumbre y la merma progresiva de la marca desde que, hace no tanto, fueran una pieza esencial en la gobernabilidad de la Comunidad.

Los morados, salvo giro de última hora, se presentarán en solitario a los comicios. El pasado viernes se agotó el plazo para formar una coalición con CHA-Frente Amplio y el secretario de Organización, Pablo Fernández, aseguró que se presentarán en todas las circunscripciones.

El proceso ha evidenciado, en boca de los actores implicados en la candidatura aragonesa y sectores críticos del partido, una nueva ruptura entre la militancia y la coordinación autonómica con Madrid. Hace ocho meses, perdieron a su último diputado en las Cortes.

No obstante, la reconstrucción interna se remonta hasta, al menos, hace cuatro años. Si no se cuentan las caídas de escaños, la ruptura del pacto con Zaragoza en Común (ZEC) que provocó la salida de la izquierda del consistorio de la capital o las idas y venidas de coordinadores autonómicos.

Sí está claro el techo. Podemos obtuvo en las autonómicas y municipales de 2015 catorce diputados en las Cortes (135.554 votos), quedándose a solo cuatro del PSOE, la alcaldía de Zaragoza junto a ZEC y Pedro Santisteve, y aupó con Izquierda Unida al socialista Luis Felipe en Huesca.

Pablo Iglesias, junto a Pablo Echenique, en la apertura del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. EFE

En el plano autonómico irrumpieron hasta el punto de provocar el entonces peor resultado histórico del PSOE (18 escaños) y se consolidaron como llave del Pignatelli. Obtuvieron la Presidencia de las Cortes con Violeta Barba.

Desde fuera, apretaron a Javier Lambán (gobernaba con CHA) en las negociaciones de Presupuestos y leyes con un protagonista destacado: Pablo Echenique, quien posteriormente pondría rumbo a Madrid.

La unidad perdida

La marca, que ya había tenido presencia en Aragón desde la campaña de las europeas de 2014, rentabilizó sus resultados electorales entre 2015 y 2019, logrando aportar diputados al Congreso por Huesca, algo inédito.

Las autonómicas y municipales de 2019 significaron un punto y aparte. Podemos e Izquierda Unida (ZEC) no reeditaron la coalición al Ayuntamiento de Zaragoza pese al deseo de la militancia. Para el recuerdo quedan las consignas de unidad lanzadas en un histórico mitin en la Sala Multiusos de Zaragoza, con Pablo Iglesias presente.

La Plaza del Pilar acabó en manos del ahora líder de la DGA, Jorge Azcón, gracias al pacto con Ciudadanos. La caída en escaños en la Aljafería (14 a 5) dio paso, paradójicamente, a su etapa de mayor presencia institucional.

Maru Díaz durante su etapa como coordinadora Podemos Aragón

Maru Díaz se integró como consejera de Universidades e Innovación en el cuatripartito de Lambán (PSOE, CHA, Podemos y PAR) y figuras destacadas como Marta de Santos (directora general de Cambio Climático) y María Goikoetxea (en el Instituto Aragonés de la Mujer) accedieron a cargos de responsabilidad.

El camino rumbo a 2023, con el partido a la baja a nivel nacional, estuvo marcado en Aragón por más cambios internos. Uno de ellos, la salida de Nacho Escartín del liderazgo de la formación, en detrimento de Díaz.

Debacle

Por el camino se quedaron otras figuras: Itxaso Cabrera (vicepresidenta de las Cortes), la citada Violeta Barba o Erika Sanz. El partido perdió peso territorial y solo presentó listas en ocho ayuntamientos (tres de ellos las capitales) el 28 de mayo de 2023.

De cinco diputados y una Consejería, los comicios arrojaron un solo escaño y su salida de los principales consistorios. Maru Díaz y su equipo dimitieron pocos días después de lo que se calificó como una debacle. Su acta de diputada la recogió Andoni Corrales.

Marta de Santos, ex coordinadora de Podemos Aragón en una imagen de archivo. Cortes de Aragón Cortes de Aragón

La crisis de Podemos Aragón todavía no ha salido de esa pantalla. Marta de Santos asumió la coordinación autonómica a principios de 2024, tras varios meses de vacío. Dimitió el 31 de agosto de ese mismo año, por diferencias con Corrales.

En la práctica, la comunicación entre la parte orgánica y el grupo parlamentario se rompió entonces. Ricard Mitjana relevó oficialmente a de Santos en noviembre de 2025.

La nueva dirección tampoco logró tender puentes con las Cortes y el propio secretario de Organización nacional, Pablo Fernández, les trasladó todo su apoyo y les encomendó la tarea de conducir al partido hacia los comicios del pasado 8 de febrero.

Dos elecciones en un año

Con la izquierda fragmentada, Chunta Aragonesista al alza y una campaña de marcado tono nacional, María Goikoetxea fue la elegida para tratar de mantener su único escaño. Dirigentes nacionales como Ione Belarra e Irene Montero se volcaron, pero no fue suficiente.

Podemos (6.206) obtuvo menos votos que el PAR (8.161), también fuera del hemiciclo, o Se Acabó la Fiesta (17.983). O lo que es lo mismo, el partido perdió unos 20.000 sufragios en todo Aragón (26.923 en 2023).

Ricard Mitjana y María Goikoetxea E. E.

El adelanto de las generales ha terminado de alterar su hoja de ruta. Centrados en las municipales de mayo, María Goikoetxea fue confirmada como su candidata para el Ayuntamiento de Zaragoza tras retirarse el coordinador autonómico, Ricard Mitjana, de las primarias, denunciando "injerencias" de Madrid.

A los días, poco antes de disolver Pedro Sánchez el Congreso y el Senado, Irene Montero visitó Zaragoza para reunirse con el presidente de CHA, Jorge Pueyo. Fuentes de la formación aseguraron no tener constancia de esta visita por vías oficiales, solo por la prensa.

Y semanas después, como también pudo saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la dirección nacional asumió las negociaciones con los aragonesistas e Izquierda Unida. Podemos abandonó buena parte de sus opciones de concurrir en coalición la noche del jueves, 15 de octubre.

Un día después, y pese al respaldo de las bases a nivel nacional, tampoco fue posible la integración. En los morados imperó el silencio hasta acabar el plazo legal.

Sus listas en Aragón ya tienen resultados de primarias, a expensas de posibles cambios. Sin candidatos al Senado, están en cabeza para el Congreso: Alicia Arteaga (Zaragoza), Silvia Lahuerta (Huesca) y Anastasio Alonso (Teruel).