Teruel Existe solo se presentará por Teruel: el partido renuncia a Huesca y Zaragoza para "centrarse en las municipales"

El 29-N se acerca y los partidos políticos despejan incógnitas mientras calientan motores para la carrera electoral.

La organización y las listas son claves para conseguir escaños en Madrid; sin embargo, no todos miran hacia la capital.

Aragón Existe ha tomado la decisión de no presentar candidaturas a las elecciones generales en las provincias de Zaragoza y Huesca.

En este momento ha considerado que es prioritario consolidar su proyecto por todas las comarcas de Aragón y centrarse en las elecciones municipales, "donde los problemas de despoblación y desigualdades del mundo rural son más patentes".

“Nuestro objetivo es sacar el mejor resultado posible en las municipales de mayo y en el máximo número de municipios, especialmente tras la incorporación a nuestra formación de personas y concejales que echan en falta un proyecto aragonés que luche por Aragón y por la dignidad del mundo rural”, ha señalado Valero Aguayos, coordinador de Aragón Existe.

El partido de Guitarte aún no ha confirmado sus candidatos, por lo que estamos a la espera de conocer los nombres de los que formarán la lista.

Teruel Existe y Aragón Existe registraron el pasado viernes, 16 de octubre, ante la Junta Electoral Central la coalición con la que concurrirán a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, bajo el nombre de Coalición Existe.

El acuerdo llegó después de que fracasara su intento de impulsar una candidatura conjunta más amplia con otras fuerzas políticas aragonesas.

La propuesta, planteada por el coordinador de Aragón Existe, Valero Aguayos, y el de Teruel Existe, Tomás Guitarte, buscaba sumar a Chunta Aragonesista (CHA), Aragoneses, Tú Aragón y personas procedentes del PAR. Sin embargo, la iniciativa no ha logrado los apoyos necesarios para salir adelante.

La provincia de Teruel elige tres diputados al Congreso, por lo que cada voto puede resultar decisivo en el reparto de escaños.

Concentrar sus esfuerzos en esta provincia permitiría a Existe centrar la campaña en recuperar la representación que Teruel Existe logró en las elecciones generales de 2019 y perdió en las de 2023.

No obstante, concurrir solo por Teruel no garantiza obtener un diputado, ya que el resultado dependerá del respaldo que consiga la candidatura y de la distribución de los votos entre las distintas formaciones.