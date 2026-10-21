Los sindicatos en Aragón convocan la huelga general "desbordada" por la vivienda: "Todo empieza el día 11"

Los sindicatos CCOO y UGT han formalizado este miércoles ante el Servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA) de Zaragoza la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre. Otros, como CGT u OSTA lo harán más adelante esta misma mañana.

Los secretarios generales, José Juan Arceiz (UGT) y Manuel Pina (CCOO) han explicado que la movilización viene precedida del aumento, durante años, del coste de la vida y de no haber podido compensar dichos incrementos a través de la negociación colectiva.

La vivienda ha acabado por "desbordar" el problema, según han justificado. En especial, a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid y la oleada de movilizaciones posterior.

"No se va a acabar nada el día 11. Todo empieza el día 11 y a partir de ahí queremos hacer un llamamiento a los trabajadores de Aragón para que secunden la huelga general y la manifestación de la tarde", ha expresado José Juan Arceiz.

Los sindicatos convocantes no dudan del encaje legal de la huelga y han resaltado que todas las movilizaciones "contra todos los gobiernos de cualquier signo político" en España han tenido también factores sociales detrás.

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