Lío en el Frente Amplio en Aragón: CHA renuncia a ir al Congreso por Teruel e IU lo tacha de "despropósito"

Lío en el Frente Amplio en Aragón. CHA ha sorprendido este miércoles anunciando que renunciaba a presentarse por Teruel al Congreso de los Diputados por "responsabilidad", una decisión que ha sido duramente criticada por IU.

La formación, liderada en Aragón por Marta Abengochea, ha emitido un comunicado en el que lo califica de "despropósito" y anuncia que van a hacer todo lo posible para que haya papeleta de izquierdas.

La diputada no entiende que se renuncie a presentar candidatura en uno de los territorios "más castigados por la despoblación y el abandono institucional".

"No podemos presentarnos únicamente donde creemos que tenemos asegurada la representación. La responsabilidad política consiste en estar también donde es más difícil", señala Abengochea.

La coordinadora de Izquierda Unida advierte de que esta decisión supondría renunciar a una voz política capaz de exigir al PSOE "medidas más ambiciosas en materia de servicios públicos, vivienda, empleo digno y lucha contra la despoblación".

"La clase trabajadora de Teruel necesita una izquierda que obligue al Partido Socialista a poner en marcha políticas valientes. No podemos abandonar este territorio y dejar que el liberalismo campe a sus anchas, mientras las derechas y la extrema derecha aprovechan el malestar que genera el abandono institucional", añade.

La formación se muestra preocupada por el hecho de que CHA "esté asumiendo el marco del voto útil que promueve el PSOE como si la única forma de garantizar una representación progresista fuera renunciar a tener voz propia".

"La unidad de la izquierda no puede consistir en dejar territorios sin una alternativa política a la izquierda del PSOE, y mucho menos en una provincia como Teruel. Es una mala decisión, no es defender a la izquierda, es no dar opción a la gente a votar a la izquierda", subraya.

El coordinador en Teruel, Daniel Palomo, también ha expresado su "absoluto desacuerdo". "No comprendemos cómo una formación que se denomina aragonesista abandona a una de sus tres provincias. Desde Izquierda Unida Teruel sentimos esta decisión como un desprecio a la gente de izquierdas en la provincia de Teruel. ¿Por qué el argumento de la responsabilidad y la generosidad lo aplican en Teruel, y no en Huesca o en Zaragoza? ¿Acaso somos aragoneses de segunda?", se preguntaba en el mismo comunicado.

Abengochea recuerda, además, que Izquierda Unida tiene elegidas sus candidaturas al Congreso y al Senado en las tres provincias aragonesas desde el pasado 13 de octubre.

"Llevamos meses trabajando por la unidad de la izquierda desde la responsabilidad y la generosidad, pero esa unidad no puede construirse a costa de renunciar a territorios. No estamos aquí solo para conseguir escaños, sino para transformar la realidad y defender los derechos de la mayoría social", incidía.

Los motivos de CHA

La decisión de CHA se ha conocido también a través de un comunicado.

“En este contexto de extrema polarización, hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos para el Congreso de los Diputados en las circunscripciones de Zaragoza y Alto Aragón, mientras que en Teruel solo concurriremos al Senado”, ha explicado su presidente, Jorge Pueyo, hablando en nombre de la coalición.



El también diputado autonómico ha señalado que “con esta decisión, Chunta Aragonesista ha escuchado las numerosas peticiones recibidas para actuar con generosidad y responsabilidad, y no por interés partidista, con el objetivo de evitar la dispersión del voto y hacer todo lo posible para conseguir una mayoría progresista, tanto en el Congreso como en el Senado”.



La formación celebrará este viernes un Comité Nazional extraordinario -su máximo órgano entre asambleas-, para elegir a la persona que encabezará la lista de CHA-Frente Amplio Aragón al Congreso por la circunscripción de Zaragoza y el resto de representantes en las diferentes candidaturas para las generales.