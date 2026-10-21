Las Fiestas del Pilar llenan los bares de Zaragoza: el 57,1% de los locales mantienen o aumentan su facturación

Las Fiestas del Pilar no han pasado desapercibidas para la hostelería zaragozana.

Según la encuesta publicada por la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, el 57,1% de los establecimientos que han comparado su facturación con el 2025 han mantenido o han aumentado sus ingresos.

En concreto, el 33,9 % señala haber incrementado su facturación, mientras que el 23,2 % afirma haberla mantenido.

En cuanto a la afluencia de público, el 58,5 % de los establecimientos participantes asegura haber recibido tantos o más clientes que durante las fiestas de 2025.

Desglosado por datos, el 32,3 % ha registrado más visitantes y el 26,2 % subraya que la afluencia ha sido similar a la del año anterior.

En este contexto, "el 22,2 % de los negocios ha contratado personal extra" para reforzar su actividad durante estos días festivos.

Desigualdad

Sin embargo, el balance también refleja dificultades para una parte importante del sector. El 42,9 % de los establecimientos señala una disminución de ingresos.

No obstante, en relación a la valoración general de las fiestas por parte de este sector, un 30,2% las considera buenas o excelentes, un 22,6% normales y un 47,2% realiza una valoración negativa.

Nuevas sugerencias

De cara a las Fiestas del Pilar de 2027, desde la Asociación de Cafés y Bares han recogido diferentes propuestas para mejorar la actividad de los locales.

En este sentido, destacan la importancia de la "distribución territorial de las actividades". Para ello proponen "una mayor presencia de programación en los barrios" así como "la recuperación de actividades en calles y plazas céntricas".

Pero esto no es todo, los establecimientos también proponen revisar la duración de las fiestas y los horarios de algunos eventos además de atraer al público en las jornadas de menor afluencia.

Si bien es cierto que, desde la Asociación también hacen referencia a la necesidad de "impulsar a aquellos comercios que desarrollan su actividad durante todo el año" y "facilitar las gestiones administrativas como la instalación de barras en la calle" y la movilidad en la ciudad.