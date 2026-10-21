Ecologistas en Acción de Aragón pide retirar el caucho de los parques infantiles: "Existen alternativas más saludables"

Los parques infantiles son espacios de encuentro, diversión y juego para los más pequeños.

Sin embargo, la seguridad de los pequeños en estos entornos es una de las principales preocupaciones de las familias.

Con el objetivo de proteger la salud infantil, la Asociación Ecologistas en Acción de Aragón ha puesto en marcha la campaña 'Parques con salud'.

A través de esta campaña se reclama a las administraciones la retirada progresiva de los pavimentos de caucho sintético y su sustitución por materiales más naturales.

Aunque desde el Ayuntamiento se defiende la seguridad de estas superficies basándose en informes oficiales, los ecologistas advierten de que pueden contener sustancias tóxicas y metales pesados potencialmente perjudiciales para el desarrollo infantil.

Por ello, desde la asociación proponen aplicar el principio de precaución y apostar por alternativas como la arena, la tierra o la corteza de madera.

"Aunque las inspecciones técnicas del Ayuntamiento indiquen que no hay ningún peligro y, si están en buen estado, en principio no deberían tenerlo, hay un problema de mantenimiento. Con las lluvias, la superficie puede degradarse y contaminar los terrenos", ha señalado, Fernando Rivera, miembro de la Asociación de Ecologistas en Acción de Aragón.

Entre los componentes que preocupan a los impulsores de la campaña figuran las sustancias organofosforadas, los retardantes de llama, los colorantes y los metales pesados, algunos de ellos con capacidad para actuar como disruptores endocrinos.

"No son síntomas que se vean en el momento. Son sustancias que van a afectar al sistema nervioso, inmunitario y endocrino. En un niño que está en pleno crecimiento, cualquier sustancia que entre en contacto, aunque sea en pequeñas cantidades, puede tener una afectación", ha explicado Rivera.

La iniciativa también se enmarca en la moratoria europea que establece 2031 como horizonte para la eliminación de estos materiales.

A ello se suma la designación de Zaragoza como Capital Verde Europea en 2028, una oportunidad que los impulsores de la campaña consideran idónea para avanzar hacia un modelo de parques infantiles más sostenible.

"Siendo que Zaragoza ha sido declarada como capital verde europea para el 2028, pues entendemos que es un momento muy adecuado para que puedan modificarse y sustituirse de forma progresiva los pavimentos de caucho por otros materiales" ha subrayado Fernando Rivera, ecologista.

Campaña 'Parques con salud'

Esta campaña comienza en Zaragoza con una fase de mapeo e inspección de los parques infantiles para determinar qué proporción de estas zonas cuenta con pavimentos sintéticos. Para ello, la asociación toma como referencia la experiencia desarrollada en Cantabria.

Una vez recopilados los datos, los ecologistas presentarán una propuesta formal al Ayuntamiento para impulsar la sustitución progresiva de estas superficies mediante un proceso de colaboración con la Administración municipal.

"Con los resultados de este mapeo, la idea es comunicar al consistorio municipal una instancia para promover que se pueda ir realizando la sustitución de una forma completamente colaborativa", ha explicado Rivera.

Los miembros de 'Parques con salud' consideran que Zaragoza tiene la oportunidad de convertirse en una ciudad pionera en la transformación de sus áreas de juego, apostando por soluciones que combinen sostenibilidad, ahorro económico y protección de la salud infantil.

"Existen alternativas más sostenibles, saludables y económicas. Vamos a abogar por estas soluciones porque podemos ser pioneras en la ciudad de Zaragoza en aplicar estas soluciones sostenibles", ha concluido el ecologista.