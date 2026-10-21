Carmen (81), voluntaria en Zaragoza: "Vivo sola desde hace 14 años, antes era ama de casa pero no me valoraban"

Carmen Torondel tiene 81 años, lleva 14 años viviendo sola y asegura estar en uno de los mejores momentos de su vida. "La soledad para mí ahora no es mala, estoy de maravilla", declara Torondel.

Carmen es voluntaria del Hospital San Juan de Dios desde hace 12 años y participa por tercer año consecutivo en el proyecto "un café solidario" impulsado por el hospital y el Ayuntamiento de Zaragoza y que, actualmente, también recorre distintos puntos de la ciudad.

Además de ello, su labor también consiste en ofrecer compañía, escucha y cariño a personas hospitalizadas o que viven en residencias y que, en muchos casos, apenas cuentan con apoyo familiar.

"Voy tres días a la semana a San Juan de Dios y también voy a la Fundación Tobías, que es de San Juan de Dios. Hay personas que están muy solas, necesitan mucho apoyo, mucho cariño, y yo me siento capaz de darlo", asegura la mujer.

Su historia

La relación de Carmen con la soledad está marcada por su propia experiencia. Lleva 14 años viviendo sola, desde que decidió independizarse y emprender una nueva etapa tras su vida familiar.

Recuerda que, pese a estar rodeada de personas, no siempre se sentía acompañada. "Era ama de casa pero no me valoraban, estaba con mucha gente pero muy sola", relata Torondel.

Con el tiempo, ha aprendido a disfrutar de su independencia y de la libertad de organizar su día a día.

"Voy cuando quiero, como cuando quiero, duermo cuando quiero, me encanta", afirma Torondel con satisfacción.

"Estoy encantada de la vida", asegura Carmen, convencida de que escuchar, acompañar y ofrecer cariño puede cambiar el día de una persona.

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